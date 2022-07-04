Что известно о громком хлопке в многоэтажке Таганрога 4 июля 2022

В трехэтажке даже вылетел балкон. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

В понедельник, 4 июля, в Таганроге раздался громкий хлопок, который сильно напугал местных жителей. Как оказалось, в этот момент в трехэтажке на улице Победы произошел пожар. Подробностями поделились в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

- В 13.15 поступила информация о пожаре в доме по улице Победы, 101, на первом этаже треэтажного многоквартирного дома, - уточнили в пресс-службе.

Очевидцы рассказали, что хлопок был такой силы, что в доме слетел один балкон и вылетели стекла, а окнах соседнего дома — потрескались.

На место незамедлительно выехал пожарный расчет, полиция, скорая помощь. Спустя 10 минут огнеборцы доложили о локализации возгорания на площади 40 квадратных метров. Еще через две минуты спасатели нашли тело погибшего.

- В 13.29 было ликвидировано открытое горение, а через 10 минут пожар был ликвидирован, - сообщили огнеборцы.

Всего к тушению пожара привлекались пять единиц техники, были задействованы 17 человек. Житель микрорайона, передавший кадры с места событий, сообщил "КП - Ростов-на-Дону", что по одной из версий в квартире могло взорваться газовое оборудование.

Соседи предполагают, что виной всему могла стать неисправность газового оборудования. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

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