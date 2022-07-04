"Из окон повылетали стекла": Очевидцы сообщают о громком хлопке в многоэтажке Таганрога

После хлопка их дома вылетели стекла. Фото: предоставлено очевидцем

В городе Таганроге Ростовской области, в понедельник днем, 4 июля, произошло ЧП, рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» жители микрорайона Андреевский.

По словам собеседника издания, который живет рядом с местом происшествия, он находился у себя дома, когда услышал громкие хлопки.

- Мне показалось, что было четыре хлопка. Слышно было на весь район, - говорит дончанин.

По предварительным данным, инцидент произошел в трехэтажном доме № 101 на улице Победы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Фото: предоставлено очевидцем

- По одной из версий, в квартире на первом этаже взорвалось газовое оборудование, - рассказывает житель микрорайона. - В результате из квартир на первом этаже вылетели стекла. Также, утверждают очевидцы, слетел, как минимум, один балкон.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорая помощь. Подробности уточняются.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, в 13:15 поступила информация о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома. предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров. Спустя десять минут огонь удалось локализовать, а через четыре минут ликвидировать открытое горение. Еще через десять минут в 13:39 пожар ликвидирован. - На месте обнаружен погибший, личность устанавливается, - добавили в ведомстве. Известно, что от МЧС привлекались пять единиц техники и 17 человек личного состава.

Причина устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП на Береговой в Ростове 7 января: что известно к этому моменту

Последние данные о происшествии с двумя взрывами - что известно о погибшем и пострадавшем 7 января 2022 года (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дело о взрыве в одном из ларьков Ростова передадут центральному аппарату Следкома

ЧП в павильоне с фастфудом произошло в январе 2021 года. Тогда от ожогов умерли три человека (подробнее)