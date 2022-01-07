ЧП на Береговой в Ростове 7 января: что известно к этому моменту

Проходы в здание оградили специальными лентами Фото: Артур СЕЛИМОВ

Сегодня, 7 января, в Ростове в жилом комплексе на Береговой произошло сразу два несчастных случая. После хлопка в лифте погиб мужчина, а потом пострадал правоохранитель, который, предположительно, поднял коробку со взрывчатым веществом.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МВД и ФСБ. Проезжую часть не перекрыли, однако проходы в здание оградили специальными лентами. Во время проверки людей эвакуировали.

Уже известно, что погиб не рабочий, а собственник квартиры на шестом этаже. Когда произошел хлопок, мужчина находился в лифте. Вероятно, у него в руках сработало что-то взрывоопасное, потому что обе кисти рук у него серьезно пострадали, одна была полностью оторвана.

В лифте нашли следы взрывчатых веществ, потом обследовали квартиру. Один из правоохранителей получил травмы при осмотре вещей погибшего - предварительно сообщается, что в коробке находилось взрывчатое вещество. Пострадавший попал в больницу.

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