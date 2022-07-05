Сменила рапиру на удочку: Как мастер спорта по фехтованию поймала 6,5 кг толстолобика на набережной Дона

Жительница Ростова-на-Дону Наталья "болеет" рыбалкой уже порядка 20 лет. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Жительница Ростова-на-Дону Наталья "болеет" рыбалкой уже лет двадцать. Каждый день она ловит рыбу на набережной реки Дон. Чаще всего ее можно встретить неподалеку от Ворошиловского моста. Прохожие и коллеги-мужчины не могут не заметить: женщина тащит из воды одну рыбину за другой. В чем секрет такого хорошего клева? Об этом ростовчанка рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

МЫШЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И АДРЕНАЛИН

Как оказалось, Наталья является мастером спорта по фехтованию. В свое время выступала в сборной СССР по этому виду спорта, какое-то время даже тренером работала.

- После того, как я закончила заниматься фехтованием, заболела ловлей, - рассказывает женщина. - Рыбалка — очень азартный вид спорта. Взяв как-то у подруги удочку, я пошла погулять по набережной и процесс пошел!

Наталья считает, что фехтование и рыбалка очень похожи: заброс-выброс, мышечная память, адреналин, поклевка... Процесс ловли рыбы замещает привычную для спортсмена деятельность. Особенно адреналин бьет ключом в момент выуживания рыбы.

КЛЮЕТ КАК "СУМАСШЕДШАЯ"

Самая большая рыба, выловленная Натальей, весила 6,5 килограмма. Как-то зимой у нее клюнул «хороший» толстолобик. Летом же женщина ловит рыбца, леща, пиленгаса.

Место рыбалки у Натальи постоянное — набережная Ростова, больше - никуда не ездит. Для того, чтобы было удобно ходить сюда, женщина даже переехала жить на улицу Донскую. Еще купила себе большую тележку на колесиках, чтобы возить все снаряжение и улов.

- Быстренько наловил-наловил... и домой, - хохочет рыбачка.

Есть у ростовчанки и свои рыбацкие секреты. Например, приемы приготовления наживки и прикормки. Ни один мужчина не способен на такие кулинарные изыски. И донская рыба чувствует этот особый подход — клюет «как сумасшедшая».

А КОМУ ТИГРОВЫХ КРЕВЕТОК?

- Пиленгас клюет на «пружинку», - рассказывает Наталья. - А еще хорошо реагирует на тигровую креветку. Конечно, это дорогое удовольствие, но оно окупается. Особенно же на заморскую ракообразную предпочитает рыбец.

У ростовчанки есть свои авторские приемы приготовления наживки и прикормки. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Еще рыбачка использует в качестве наживки бойлы (твердые шарики с разными вкусами и ароматами, - прим. авт.). На крючок сразу насаживает креветку, их и червя. А в качестве прикормки используется «атомная» смесь из разных каш, аромат от которых стоит на всю набережную. Настоящее кондитерское искусство!

- В ее приготовлении столько нюансов! - восклицает Наталья. - Ванилька, мед, кашки, горох, пшено, кукуруза... Плюс еще магазинные разные прикормки. Люди говорят: сам бы такое ел! Я мужчинам сколько ни рассказываю рецепт, они мне не верят. Говорят: чего-то не договариваю. Но как не объясняй, каждый все-равно делает по-своему. Это как борщ у разных хозяек.

РЫБЦА И СЕЛЕДКУ ЛУЧШЕ ПЕРЕМОРАЖИВАТЬ

Правда, ростовская рыбачка жалуется, что из-за санкций многие прикормки стали или недоступны, или подорожали. Например, надолго придется забыть рыбакам о японских прикормках. Придется искать отечественные заменители.

Наталья ловит рыбу на две удочки — этого количества удилищ ей достаточно для того, чтобы собрать приличный «урожай» рыбы. Но главное - не только поймать, но и приготовить.

- Рыбца лучше вялить, потому что он костлявый, - считает рыбачка. - Но сначала его обязательно перемораживаю, чтобы холод убил возможных паразитов. Надо дней десять, а лучше месяц переморозить. Зато рыбец хорош с картошечкой и пивом. Он жирный-жирный.

Пиленгаса женщина предпочитает жарить, поскольку у этой диетической рыбы почти нет костей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Так же перемораживать Наталья советует и любимую многими донскую селедку. Пиленгаса женщина предпочитает жарить, поскольку у этой диетической рыбы почти нет костей. А вот маленьких карасиков лучше отдавать кошкам или выпускать обратно в Дон - пусть растут.

РЫБАЛКА ЗАХВАТЫВАЕТ

Одних рыбалка захватывает, а других — нет, считает Наталья. Очень важно, как пойдет первый лов: если много поймаешь, то тебя может захватить это хобби. А если ни рыбы, ни раков — то подумаешь, что это пустое времяпрепровождение.

- Однажды ко мне подошла женщина и спрашивает «Как у вас терпения хватает сидеть с удочкой и ждать, когда клюнет?», - вспоминает рыбачка. - А я ей в ответ: «Вот вы занимаетесь вязанием? А у меня на вязание не хватает терпения».

В плане улова Наталья "утрет нос" любому рыбаку-мужчине. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Одним словом, у каждого свои интересы и пристрастия. Своим многочисленным уловом ростовчанка доказывает, что женщины - далеко не худшие в мире рыбаки. А некоторые даже и мужчинам утрут нос.

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