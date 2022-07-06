"Добрые строители": Ростовские мастера сколотили бригаду, чтобы сделать ремонт многодетной матери

Роман вместе со своими коллегами из ростовского сообщества «Отделка161» запустили благотворительный проект «Добрый строитель». Фото: предоставлено героем публикации.

Команда строителей разного профиля из Ростова-на-Дону, зарабатывая на жизнь ремонтами квартир, однажды решила аккумулировать собственные усилия и абсолютно бесплатно помочь тем, кто не может себе позволить редизайн жилища.

Зачем ростовским мастерам такая благотворительность, «КП — Ростов-на-Дону» узнала у создателя проекта Романа Бондаря.

СИТУАЦИЯ БЫЛА КРИТИЧНАЯ

Роман вместе со своими коллегами запустили благотворительный проект «Добрый строитель» еще 1,5 года назад. Тогда в добровольцы записались порядка 50 человек - «крепких специалистов».

- Все мастера своего дела и профессионалы, - заверил строитель. - В какой-то момент мы поняли. Что у нас есть возможность делать что-то кроме основной работы.

Строителям пришлось штробить стены и очищать их от старой штукатурки. Фото: предоставлено героем публации.

Когда дело дошло до реализации проекта, координаторы дали объявление в соцсетях о поиске нуждающихся в ремонте и указали там специальную электронную почту. В итоге на нее пришло 15 заявок от жителей Ростова и Ростовской области. Выбирать было из чего.

- Мы выбрали ту заявку, где ситуация была наиболее критичной, - прокомментировал мастер. - В семье Марии из Батайска трое детей. Один из них — ребенок-инвалид. В их доме совсем не было условий в плане ванны и туалета. Помещение буквально разваливалось.

НА РЕМОНТ СКИНУЛИСЬ

Всем мастерам распределили определенные задачи. Каждый из ребят смог немного поработать. Строителям пришлось ремонтировать две комнаты в строении и пристройку. Работы начались с демонтажа крыши, несущих балок и перекрытий, очистки стен от старой штукатурки и освобождения пола от слоев покрытий. Из труб была спущена техническая вода — планировалось поменять отопление полностью.

Мастерам пришлось практически заново построить жилище. Полностью была перекрыта крыша дома, заменена проводка. Потолок стал выше минимум на 10 сантиметров за счет поднятых балок. Ремонтники поменяли и пол - теперь жильцы ходят по ровному наливному полу.

Рабочие уложили в доме новую плитку. Фото: предоставлено героем публикации.

Стоимость работ ребята не считали — ведь для них это было делом «по воле сердца». Материалы строители приобрели за свой счет, а что-то — штукатурку, стяжку, плитку — подарили производители. На остальное волонтеры собрали в соцсетях - порядка 250 тысяч рублей.

- Если посчитать в общем, сколько туда было вложено затрат, сложно сказать, - отметил создатель проекта. - Поскольку обычно у ребят немаленький ценник.

За все преобразования жилища женщина не могла даже отблагодарить ничем другим, как «большим человеческим спасибо».

ПОЯВИЛИСЬ ПОДРАЖАТЕЛИ

Сейчас Роман вместе с коллегами поставил благотворительность на паузу. По его словам, при выполнении батайского ремонта было потрачено много времени. А поскольку у всех есть своя основная работа, для строителей выполнить такой объем было тяжеловато.

Однако многие из них надолго запомнят эту совместную работу. Изюминкой проекта стало широкое освещение процесса в социальных сетях. Но к такому решению, поясняет Роман, он пришел не столько для самопиара, сколько для того, чтобы собрать пожертвования на стройматериалы.

- Когда начали делать проект, мы поставили себе целью заразить других ребят, чтобы они в своих регионах стали что-то такое делать, - объясняет строитель.

Для ремонта квартиры многодетной матери из Батайска собрались порядка 50 волонтеров. Фото: предоставлено героем публикации

По словам собеседника, 3-4 подобных проекта после них уже было реализовано по стране. Можно сказать, что успешный пример, наравне с дурным, заразителен.

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