Капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове начнется в сентябре 2022 года

Капитальный ремонт Дворца спорта начнется в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице было принято решение начать ремонт Дворца спорта в сентябре 2022 года. Об этом сообщил глава министерства спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

На проведение всех видов работ планируется выделить порядка 1,6 миллиона рублей. Вместимость здания после завершения работ должна быть увеличена с трех до пяти тысяч человек.

Спортсмены смогут здесь заниматься гандболом, волейболом и хоккеем. Для последнего будут специально установлены холодильные установки.

Полностью все работы должны быть завершены в 2024 году. После этого во Дворце спорта смогут снова начать тренировки спортсменки гандбольного клуба «Ростов-Дон».

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