Дворец спорта в Ростове закроют на капремонт в 2022 году

Следующей осенью Дворец спорта ждет капремонт. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дворец спорта в Ростове-на-Дону закроют для проведения капитального ремонта осенью 2022 года. Это запланировало министерство спорта Ростовской области. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» будет тренироваться на базе Ростовского училища олимпийского резерва.

Именитая команда, чемпион России, финалист Лиги чемпионов 2018-2019 годов сможет вернуться во Дворец спорта не ранее 2024 года.

Напомним, в октябре 2020 года городская дума Ростова дала разрешение на строительство «Гандбол-Арены» на улице Каяни. В это же время Российская федерация гандбола подала заявку на проведение в Ростове женского чемпионата Европы в 2026 году.

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