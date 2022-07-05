400 тысяч — и не платить за свет: В Калмыкии начальника электросетей подозревают в крупном взяточничестве

"Бесплатный" свет оказался не таким уж бесплатным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший начальник электросетей Яшкульского района Калмыкии стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают во взятке более чем 400 тысяч рублей. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в полиции и следкоме Калмыкии.

БЕЗВОЗМЕЗДНО, ТО ЕСТЬ ДАРОМ

Как установили сотрудники подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД, почти четыре года — с мая 2018-го по май 2022-го — начальник Юстинского РЭС получил от местной жительницы, которая является индивидуальным предпринимателем, взятку в размере более 400 тысяч рублей.

Если быть точными, 411 тысяч 160 рублей. Платила частями прямиком на расчетный счет, открытый подозреваемым. - 47-летний подозреваемый был начальником районной РЭС в течение четырех лет, - поделились любопытной деталью следователи СУ СК по региону.

По версии следствия, незаконное денежное вознаграждение бывший начальник получил за бездействие. Позволил ушлой бизнес-леди мотать электричество на двух своих торговых точках в Юстинском районе, не заключая договор с ресурсниками. Получается, бесплатно.

Предполагается, что взятки бывшему начальнику платили почти четыре года. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

ВЗЯТКА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

По материалам оперативников сотрудники Следственного Комитета по региону возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала энергетической компании по пункту «в» части 5 статьи 290 — за получение взятки в крупном размере.

Сейчас правоохранители проводят весь комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Это не первое дело о крупном взяточничестве в регионе за последнее время. Так, в июне стало известно о том, что в Калмыкии фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника районной станции по борьбе с болезнями животных. Его подозревают в том, что в течение 13 месяцев, до конца января 2022 года, он получал взятки в общем размере более полумиллиона рублей от заготовителя мяса за выдачу ветеринарных свидетельств с ложными сведениями. В них было указано, что в убойные цеха отгружали тушки коров, прошедшие лабораторные исследования. И таким образом заготовитель получил документы на 117 партий непроверенных коров.

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