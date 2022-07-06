Тело школьника подняли из реки Калитвы в Ростовской области

В день трагедии мальчик отдыхал с друзьями на диком пляже. Фото: пресс-служба управления Следкома по РО

Тело 14-летнего мальчика подняли из реки Калитвы в Ростовской области. Эта трагедия произошла вчера, 5 июля, сейчас детали случившегося выясняют специалисты.

- Предварительно, ребенок утонул сам. Эту версию подтвердят или опровергнут уже во время экспертизы. Пока проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета.

Известно, что в день гибели школьник отдыхал с друзьями на берегу водоема в поселке Сосны. В какой-то момент он решил искупаться и отошел от компании, через время пловца потеряли из виду и забили тревогу.

В Следкоме отметили, что с наступлением лета в регионе происходит все больше несчастных случаев на воде. Родителей просят как можно чаще объяснять детям правила безопасности. Также не лишним будет обучить ребят плаванию. Если такого навыка нет, они должны использовать надувные жилеты.

Совсем маленьких детей очень опасно оставлять одних, за ними нужно постоянно следить, особенно на природе. Отдыхать рекомендуют только на оборудованных пляжах.

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