Следователи проверяют факт падения из окна двухлетней девочки в Ростовской области

Ребенок, оставшись дома без взрослых, самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна квартиры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кошмар наяву для любого родителя оказался явью для одной семьи в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Здесь следователи начали доследственную проверку по факту выпадения из окна жилого многоквартирного дома 2-летней девочки. Сообщение о ее гибели поступило в Следственный комитет РФ по Ростовской области 6 июля.

ОСТАЛАСЬ ДОМА БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

По предварительным данным, ребенок, оставшись дома без взрослых, самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна квартиры. При падении с 5-го этажа малышка получила серьезные телесные повреждения, от которых скончалась.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ ВЫПАДЕНИЙ ИЗ ОКОН БОЛЬШЕ

Как отмечают в Следственном комитете, этот случай выпадения из окна не единственный в Ростовской области. Случаи гибели детей по этой причине регистрируются ежегодно с наступлением весенне-летнего периода. Это происходит, потому что дети, оставшись без присмотра взрослых, не осознавая опасности, забираются на подоконники и вываливаются наружу. Как уточняют специалисты, зачастую полученные ими при падении травмы несовместимы с жизнью.

Следственное управления Следственного комитета России по Ростовской области в целях защиты жизни и здоровья детей обращает внимание взрослых на необходимость ответственного подхода к обеспечению безопасности малолетних детей. Нельзя оставлять детей без присмотра в помещении с открытыми окнами. Это поможет избежать неприятностей.

ПАДАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ

Жертвами падения из окна становятся не только дети, но и взрослые. Так, в середине июня в центре Ростова, на улице Варфоломеева, 27-летняя женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 16 этаже. По словам очевидцев, перед происшествием она поссорилась со своим супругом. А в апреле на улице 2-й Пятилетки из окна жилого дома выпала женщина 40-45 лет. Она получила серьезные травмы и умерла на месте.

А в апреле на улице Лермонтовской в Ростове 36-летняя женщина сидела на подоконнике в квартире на втором этаже. При этом само окно было нараспашку. В какой-то момент, судя по всему, ростовчанка потеряла равновесие и полетела вниз. Несмотря на относительно небольшую высоту, травмы, которая женщина получила, оказались несовместимыми с жизнью. Она ударилась головой об асфальт, в результате чего скончалась.

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