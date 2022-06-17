Ростовчанка выпала из окна 16 этажа и погибла после ссоры с мужем 17 июня

В центре Ростова женщина выпала из окна. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник.

Инцидент произошел в пятницу, 17 июня, на улице Варфоломеева около семи часов вечера. Из окна на 16 этаже выпала 27-летняя женщина. По словам очевидцев, перед происшествием она поссорилась со своим супругом.

- Ростовчанка скончалась от полученных травм до приезда медиков скорой помощи, - рассказали очевидцы журналисту "КП - Ростов-на-Дону".

Прибывшим фельдшерам, судя по всему, оставалось лишь констатировать смерть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ростовском вокзале мужчина упал с моста на рельсы и разбился

Пешехода пытались спасти врачи скорой помощи (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове соседка уличила во лжи отца, выбросившего тело 7-летнего мальчика в реку

Соседка папы найденного в ростовской реке 7-летнего ребенка пыталась дозвониться по инстанциям еще до трагедии (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

40-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна поликлиники в Ростове.

ЧП произошло днем 17 июня.