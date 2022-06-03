В Ростове соседка уличила во лжи отца, выбросившего тело 7-летнего мальчика в реку

Жители многоэтажки говорят, что мальчик был "худющий". Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростовчане до сих пор не могут прийти в себя после шокирующей новости — со дна реки Темерник рыбак достал огромную сумку, в которой нашел тело семилетнего мальчика.

В тот же день правоохранительные органы задержали подозреваемого — 32-летнего отца. При разговоре с «КП — Ростов-на-Дону» соседи рассказали, что мальчик «худющий был», но в последние месяцы его никто не видел.

В сети разгорелись споры, почему же люди из приличной новостройки не подняли тревогу, чтобы предотвратить трагедию. Но одна из соседок заявила во всеуслышание, что била во все колокола, но тщетно. Мы пообщались с ней и узнали подробности.

Свою версию девушка рассказана на видео. Фото: скриншот видео Екатерины на ее странице в соцсети

"РЕБЕНКА НЕ ВИДЕЛИ С ФЕВРАЛЯ?"

Катерина поделилась своей версией событий. По ее словам, мальчик появился в их доме прошлым летом. Ее дочка с ним сдружилась, но играли они только на площадке — в гости мальчонку якобы не пускали.

- Как-то раз было видно, что глаз у него заплывший, синяк на пол-лица. Это видели и консьержи, и я. Тогда думала, что с пацанами подрался, - вспоминает подозрительные подробности женщина.

Соседи вспоминают, что не видели ребенка примерно с середины февраля. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Она подтверждает слова других жителей дома, которые говорили, что ребенок был слишком худой.

- Соседи рассказывали, как он нес пятилитровую бутылку и без сил упал в подъезде. Его поставили в условия на грани выживания, - считает Екатерина. - Соседи и консьержи давали ребенку поесть, а сожительница отца, ей примерно лет 30-35, за это ругалась. Даже возмущалась: мол, дома мальчик съел целую кастрюлю борща.

«ПОКАЗАНИЯ» НЕ СХОДЯТСЯ

Как говорит женщина, мальчика здесь не видели с зимы.

- В начале февраля выходил на улицу, но после этого контакт с ребенком был потерян, его никто не видел, - продолжает собеседница.

Сумку с телом ребенка зацепил на дне Темерника рыбак и подтащил ее к берегу, а когда открыл - обомлел. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Неладное соседка заподозрила, когда получила разную информацию о том, где находится ребенок.

- Я встретила в доме его сожительницу. Это было 9-го мая, она до этого регулярно приходила к отцу мальчика. Та сказала, что ребенок сидит дома, потому что его наказали за воровство, - утверждает Екатерина. - Позже, неделю или две назад, я окликнула самого соседа, сказала, что купила много красок — пусть сынок приходит вместе с моей дочкой рисовать. Но сосед ответил: мол, его бывшая супруга увезла ребенка к себе на Украину еще три месяца назад.

«МЫ РЕАГИРОВАЛИ!»

В заявлении на своей странице в соцсети девушка даже опубликовала видео, в котором рассказала, что не согласна с информацией, появившейся в СМИ в день обнаружения тела мальчика.

- Говорят, что соседи не реагировали на ситуацию. Мы реагировали! Я звонила в отдел образования, в полицию, оставляла сообщения, чтобы пришли хотя бы с патронажем в квартиру и проверили, живой ли ребенок, - возмущена Екатерина. - В следующие дни пропустила несколько звонков, может, кто мне из служб и перезванивал.

Местные жители говорят, что место, где нашли ребенка, спокойным не назовешь. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Соседка передала в редакцию скриншоты звонков. Мы позвонили по этим же номерам. В полицию девушка звонила 26 апреля, 18 мая и 27 мая. Номер, записанный в телефоне заявительницы как «Участковый», был в момент дозвона не в сети.

В отделе образования Советского района Ростова-на-Дон не подтвердили и не опровергли факт звонка, а просили связаться позже для уточнения информации.

По номеру отдела по делам несовершеннолетних этого же района подтвердили факт звонка от гражданки, но пока не уточнили, звонила она до или после того, как тело мальчика нашли.

Жильцы утверждают, что звонили в разные инстанции еще до трагедии. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЖЕ ДОПРОСИЛИ

Екатерина рассказала "КП - Ростов-на-Дону" о том, что в тот же день как она выложила в сети свое видео, к ней домой пришли полицейские и допросили.

Тем временем, жители дома сообщили, что сегодня правоохранители привезли отца домой, чтобы восстановить картину событий, предшествовавших гибели мальчика.

Как все происходило на самом деле, будут разбираться сотрудники правоохранительных органов. Сейчас отец ребенка, 32-летний местный житель, задержан. В Ленинском районном суде Ростова 1 июня ему определили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Сам мужчина сказал журналистам, что не признает свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ваган БЕГЛАРЯН, юрист: "Нужно проверить действия ответственных служб"

Специалист считает, что действия, которые выполнила Екатерина, в этом случае, правильные, и она обратилась в компетентные органы.

- Единственное, лучше делать заявление в письменном виде с формулировкой «прошу принять меры», - рекомендует юрист.

Юрист объяснил алгоритм действий, что делать, если заподозрили человека в жестоком обращении с ребенком.

- В первую очередь заявить в полицию о том, что допускается насилие в отношении ребенка, во-вторых — в опеку о жестоком обращении с ребенком. Также можно заявить в районную администрацию. Этого достаточно для проведения проверки, - добавил Ваган Бегларян. - Если же проверка не проведена или ничего не показала, а в итоге факт жестокого обращения подтвердится, то следует писать в прокуратуру. Там проверят, было ли место халатности в действиях ответственных служб и сотрудников.

Добавим, что поводом для проверки может также стать звонок на телефон доверия.

АЛЛО! Всероссийский Детский телефон доверия 8-800-2000-122 (работает круглосуточно)

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