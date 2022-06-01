Что происходило в ростовском суде, куда доставили мужчину, который сбросил тело 7-летнего мальчика в реку Темерник

Заседание проходит в Ленинском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 1 июня пройдет заседание об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве мальчика. Ходатайство следователя рассмотрят в Ленинском районном суде донской столицы.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, мужчину обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 105 «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас правоохранители ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, 30 июня тело мальчика в сумке обнаружили в реке Темерник рыбаки. Спустя несколько часов, по подозрению в убийстве ребенка задержали его 32-летнего отца.

На допросе он рассказал, что утром 28 мая обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. И испугавшись, он якобы уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку. Эту версию будет проверять следователи.

А мы ведем прямую трансляцию. Расскажем, что происходит в суде в режиме реального времени.

15:38 Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 29 июля 2022. Сам 32-летний мужчина рассказал журналистам, что вину свою не признает.

Заседание проходит в Ленинском суде Ростова. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

15:17 - Я понимаю, что дело резонансное, но суд должен проанализировать возможность применения других мер, - обратился к судье адвокат. - Прошу отказать следователю и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

15:14 - Я против, прошу избрать мне меру пресечения - домашний арест, - обратился к судье сам подозреваемый.

Заседание уже началось. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

15:09 Характеристика и справка от участкового: "Зарекомендовал отрицательно".

- Следствие приходит к выводу, что обвиняемый может скрыться. Оказывать давление на свидетелей и продолжать преступную деятельность. Ходатайствую об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - в суде звучит ходатайство следователя.

15:06 Судья зачитывает данные подозреваемого: "Официально не работает. Разведен. Ранее не судим".

15:03 Журналисты попытались задать подозреваемому несколько вопросов. Но на большинство из них он только отрицательно кивал головой. А после заявил: "Я не хочу с вами разговаривать".

15:02. Заседание началось с полуторачасовым опозданием. Все это время журналисты ждали у зала суда.

Первые фото из зала суда. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

14:58 - Появились первые фото из зала суда. Сам задержанный выглядит растерянным.

13:30 - Заседание вот-вот должно начаться. В зал пока не пускают.

Тело ребенка нашли здесь. Фото: Артур СЕЛИМОВ

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