Фестиваль «Донская уха» 2022 в Ростовской области: где и как пройдет гастрономический праздник

В этом году гастрономический праздник пройдет в 10 районах области. Фото: сайт донского правительства.

Фестиваль «Донская уха» 2022 в Ростовской области в этом году пройдет не только в Азовском районе. Власти региона решили масштабировать проведение уже ставшего традиционным гастрономического фестиваля. Теперь он будет проводиться не только в хуторе Курган Азовского района, а сразу в 10 туристических локациях региона.

Однако эпицентром празднования станет уже станица Старочеркасская Аксайского района. Информацию об этом донское правительство опубликовало в четверг, 7 июля. Чуть ранее аналогичное сообщение появилось на туристическом портале Дона.

БУДУТ ДЕЛИТЬСЯ РЕЦЕПТАМИ УХИ

- Фестиваль «Донская уха» в этом году пройдет 30 июля более чем в десяти локациях региона, - сообщают власти. - Концепция формата фестиваля обсуждалась в течение года с представителями туриндустрии. В результате мероприятие масштабировано на несколько локаций.

Фестиваль запланирован в хуторе Кургане, Таганроге, Азове, Неклиновском, Шолоховском, Багаевском, Константиновском, Цимлянском, Красносулинском и Каменском районах. Но здесь он пройдет в ресторанной форме.

Таким образом надеются добиться того, что частью этого гастрономического события станут еще больше жителей региона.

Кульминация праздника в этом году пройдет в станице Старочеркасской. Кроме дегустации ухи, здесь развернутся различные анимационные площадки с шоу-программой, ремесленные и гастрономические мастер-классы, конные соревнования, выступления казачьих коллективов и современных кавер-групп и ярмарка.

Во время проведения праздника на основной сцене будет организован телемост с участниками из других районов области. Шеф-повара будут делиться друг с другом рецептами ухи.

"СОБИРАЛ ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ"

Многие туроператоры отметили плюсы от изменения площадки проведения гастрономического праздника.

- В Старочеркасской, в отличие от хутора Курган, есть вся необходимая для туристов инфраструктура: парковки для автомобилей и автобусов туристского класса, туалеты, предприятия общепита, не говоря уже о музее-заповеднике и современном парке, - прокомментировала гендиректор одного из ростовских турагенств.

По ее словам туроператоры встречают в Старочеркасской круизные теплоходы. Показывая казачью станицу, гиды рассказывают гостям, что те смогут вернуться сюда в любой момент. К тому же в распоряжении туристов — гостиницы в близлежащих территорий.

И, что немаловажно, станица входит в турмаршрут «Большой казачий круг». В станице уху гости региона могут отведать каждый день, а не только во время праздника.

В свою очередь масштабирование фестиваля позволит вывести его на федеральный уровень и привлечь дополнительный турпоток в регион.

Стоит сказать, что фестиваль традиционно собирал в Азовском районе тысячи туристов не только из Ростовской области, но из других городов и регионов, в том числе Волгограда, Краснодара и Астрахани.

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