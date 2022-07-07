Ростовчанин изобрел двигатель, с которым кондиционеры смогут работать без электричества

Изобретение должно помочь сэкономить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жаркое лето каждый год проверяет ростовчан на прочность. И без кондиционера или вентилятора с мая по сентябрь не обходится ни один человек. Однако минусами использования этого прибора становятся различные простудные заболевания, аллергии и большие счета за свет. Поэтому кондиционер, который питается не от электричества, а от солнечной энергии уже не мечта, а реальность.

Об этом, корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заместитель председателя отраслевого совета по инновационному развитию энергетического комплекса Ростовского регионального отделения Общества изобретателей Кирилл Мицкевич.

Тепловой аккумулятор позволяет работать системе и в ночное время суток. Фото: предоставлено героем публикации.

ДВИГАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ОТ СОЛНЦА

- Я занимаюсь изобретательской деятельностью, - рассказал "КП-Ростов-на-Дону" Кирилл. - Непосредственно сейчас я вместе с коллегами Сергеем Уразовым и Василием Савченко работаю над проектом тепломагнитного двигателя, который работает от тепла солнца. Представьте себе частный дом и расположенный на нем солнечный коллектор, представляющий собой резервуар, где вода греется от солнца.

Разогретая вода приводит этот двигатель в движение. Для запуска механизма требуется температура воды от 50 до 100 градусов. При таких показателях двигатель превращает тепло во вращательную механическую энергию. В результате чего запускаются компрессоры, которые заставляют циркулировать охлаждающую жидкость в климатической системе — сплите.

Тепломагнитные приводы участвуют не только в приведении в движение механизмов, но и в выработке электроэнергии для электронной системы. Фото: предоставлено героем публикации.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ - КРУГЛЫЙ ГОД

По словам изобретателя, отличие данной климатической системы в том, что она энергонезависима. Узлы, в которых используются электроприводы, заменены на тепломагнитные приводы. Таким образом, вся система является энергетически однородной. Тепломагнитные приводы участвуют не только в приведении в движение механизмов, но и в выработке электроэнергии для электронной системы управления климатической системой. Тепловой аккумулятор позволяет работать системе и в ночное время суток.

- Таким образом, можно сделать кондиционер, который бы не потреблял электричества, но выполнял бы свои функции, - считает конструктор. - На этой же технологии основывается и комплексный обогрев помещения. Круглогодично эта конструкция способна создавать благоприятные для человека условия.

Для запуска механизма требуется температура воды от 50 до 100 градусов. Фото: предоставлено героем публикации.

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