Ростовский экскурсовод составила карту «мистических» зон города

Ростовчане и не задумываются, что вступают в аномальные зоны каждый день.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ростов богат не только на историю, но и на мистику. Где в Ростове можно найти аномальные зоны, и стоит ли их бояться, читателям "КП - Ростов-на-Дону" рассказала ростовский экскурсовод Виктория Сысоева.
ДВОРЕЦ СПОРТА
По подсчетам Виктории, в донской столице таких зон 11. А все дело в обилии подземных вод и пустотах под Ростовом. Именно они, по словам гида, и вызывают аномалии.
Свой рассказ экскурсовод начала с зон, где чаще всего происходят аварии. И первое место в ее личном списке - район Дворца спорта. Много лет назад там располагалось известное кладбище «Всех святых».
- У захоронений всегда своя особенная энергетика. Поэтому неудивительно, что там происходят различные происшествия, - объясняет Виктория.
Вот таким прибором определяют аномальные зоны.
Фото: Екатерина Попова
ЦГБ
На втором месте - район ЦГБ. Там, по словам гида, проходят границы другой аномальной зоны. И располагаются они на пересечении улицы Варфоломеева, Семашко, Текучева и проспекте Ворошиловском.
- Именно тут чаще всего автомобили сбивают людей, либо люди сами попадают под колеса, - уверена собеседница.
Неблагоприятными для автолюбителей экскурсовод назвала и промежуток от проспекта Нагибина и улицы Стадионной
ЗАПАДНЫЙ
Также люди в немилости у проспекта Стачки в районе Переходного моста, районе телевышки, Змиевской балке, авторынке на Западном и ГПЗ-10.
- В районе Переходного моста без причины могут загораться трамваи, а однажды там сорвался самосвал, - приводит свои аргументы Виктория.
БОГАТЯНОВСКИЙ СПУСК
Но, если в этих местах человек не может предугадать, когда произойдет авария, то вот Богатяновский спуск, считает экскурсовод, лучше объезжать в полнолуние.
- Там, на перекрестках спуска, особая энергетика. И эти места очень любят разного рода колдуны и маги, так как там соединяются четыре стороны света, - рассказывает одну из городских легенд собеседница. - Говорят, что они любят приходить сюда в полнолуние. Вот и считается, что здесь больше всего аварий со смертельным исходом.
В районе Театральной площади тоже геопатогенные места, уверяет гид.
Фото: Екатерина Попова
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ
А что касается мест для пешеходов и туристов? Так с Зеленым островом связано много легенд. Одна из самых известных - падение НЛО.
- По легенде, там перед Великой Отечественной войной упал неопознанный летательный объект. У него не было крыльев, и все подумали, что это НЛО. Ходили версии, что этот аппарат принадлежал немецким войскам, - утверждает Виктория. - После падения летательного объекта, остров оцепили НКВД и проводили там тайные исследования. Но что там происходило на самом деле, до сих пор неизвестно.
Экскурсовод насчитала 11 аномальных зон в Ростове.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По словам гида, и сейчас гуляющим расслабляться не стоит. Так как там, на северо-западе острова, до сих пор происходят аномалии. Иногда там возникает эффект потери пространства: человек может заблудиться.
Однако, ростовский гид уверена, что городские геопатогенные зоны особого вреда человеку не несут. Главное, быть предупрежденным.
- Ростов больше славится историей, пласт которой лежит в центре города, - гид призывает изучать именно ее.
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