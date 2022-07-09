Ростовский экскурсовод составила карту «мистических» зон города

Ростовчане и не задумываются, что вступают в аномальные зоны каждый день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов богат не только на историю, но и на мистику. Где в Ростове можно найти аномальные зоны, и стоит ли их бояться, читателям "КП - Ростов-на-Дону" рассказала ростовский экскурсовод Виктория Сысоева.

ДВОРЕЦ СПОРТА

По подсчетам Виктории, в донской столице таких зон 11. А все дело в обилии подземных вод и пустотах под Ростовом. Именно они, по словам гида, и вызывают аномалии.

Свой рассказ экскурсовод начала с зон, где чаще всего происходят аварии. И первое место в ее личном списке - район Дворца спорта. Много лет назад там располагалось известное кладбище «Всех святых».

- У захоронений всегда своя особенная энергетика. Поэтому неудивительно, что там происходят различные происшествия, - объясняет Виктория.

Вот таким прибором определяют аномальные зоны. Фото: Екатерина Попова

ЦГБ

На втором месте - район ЦГБ. Там, по словам гида, проходят границы другой аномальной зоны. И располагаются они на пересечении улицы Варфоломеева, Семашко, Текучева и проспекте Ворошиловском.

- Именно тут чаще всего автомобили сбивают людей, либо люди сами попадают под колеса, - уверена собеседница.

Неблагоприятными для автолюбителей экскурсовод назвала и промежуток от проспекта Нагибина и улицы Стадионной

ЗАПАДНЫЙ

Также люди в немилости у проспекта Стачки в районе Переходного моста, районе телевышки, Змиевской балке, авторынке на Западном и ГПЗ-10.

- В районе Переходного моста без причины могут загораться трамваи, а однажды там сорвался самосвал, - приводит свои аргументы Виктория.

БОГАТЯНОВСКИЙ СПУСК

Но, если в этих местах человек не может предугадать, когда произойдет авария, то вот Богатяновский спуск, считает экскурсовод, лучше объезжать в полнолуние.

- Там, на перекрестках спуска, особая энергетика. И эти места очень любят разного рода колдуны и маги, так как там соединяются четыре стороны света, - рассказывает одну из городских легенд собеседница. - Говорят, что они любят приходить сюда в полнолуние. Вот и считается, что здесь больше всего аварий со смертельным исходом.

В районе Театральной площади тоже геопатогенные места, уверяет гид. Фото: Екатерина Попова

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

А что касается мест для пешеходов и туристов? Так с Зеленым островом связано много легенд. Одна из самых известных - падение НЛО.

- По легенде, там перед Великой Отечественной войной упал неопознанный летательный объект. У него не было крыльев, и все подумали, что это НЛО. Ходили версии, что этот аппарат принадлежал немецким войскам, - утверждает Виктория. - После падения летательного объекта, остров оцепили НКВД и проводили там тайные исследования. Но что там происходило на самом деле, до сих пор неизвестно.

Экскурсовод насчитала 11 аномальных зон в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам гида, и сейчас гуляющим расслабляться не стоит. Так как там, на северо-западе острова, до сих пор происходят аномалии. Иногда там возникает эффект потери пространства: человек может заблудиться.

Однако, ростовский гид уверена, что городские геопатогенные зоны особого вреда человеку не несут. Главное, быть предупрежденным.

- Ростов больше славится историей, пласт которой лежит в центре города, - гид призывает изучать именно ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исчезающий лифт, тайна богатой купчихи и «гиблые места»: Что скрывают аномальные зоны Ростова

Экскурсовод рассказала, какие места в Ростове считаются аномальными, и разобрала городские легенды (подробнее)