Гигантская точильня, кости мамонтов и шерстистых носорогов: Что нашли ростовские археологи в Тамани

При раскопках самого древнего в Восточной Европе раннепалеолитического памятника «Богатыри/Синяя Балка» местный житель обнаружил особый камень - нуклеус-гигантолит. Фото: Азовский музей-заповедник.

Во время комплексной экспедиции, которая проходила с 14 июня по 11 июля на северном берегу Таманского полуострова, неподалеку от города Темрюк, приняла участие сотрудник Азовского музея-заповедника Галина Тимонина. «КП — Ростов-на-Дону» узнала, что любопытного обнаружили археологи на таманском побережье.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГЛЫБЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДРЕВНИЕ ЛЮДИ

Как рассказала Галина, при раскопках самого древнего в Восточной Европе эпохи раннего палеолита, которая завершилась всего-то 300 тысяч лет назад, памятника «Богатыри/Синяя Балка» местный житель Леонид Горожанцев обнаружил особый камень с непростым названием - нуклеус-гигантолит. Как раз эта находка и была передана на хранение в Азовский музей-заповедник.

- Это уникальное изделие древнего человека – жителя Таманского полуострова. По этой крупной глыбе окремненного доломита били каменным молотком, чтобы получить сколы-отщепы, - говорится на сайте музея-заповедника. - Затем эти отщепы использовались для более точной работы: ими резали, пилили, скоблили в первую очередь дерево, мясо и шкуры животных.

Среди находок этого года оказались в большом количестве также кости ископаемых таманских слонов и кавказских эласмотериев. Фото: сайт Азовского музея-заповедника.

Сотрудник музея восхищается: большие размеры и огромный вес этого самого нуклеуса свидетельствуют о способности наших древних предков работать даже с такими большими камнями и задействовать их под свои нужды. Подобные отщепы и орудия из местного сырья – доломита – часто встречаются вперемешку с костями ископаемых животных на памятнике «Богатыри/Синяя Балка».

КОСТИ ТАМАНСКИХ СЛОНОВ

Частенько в этом году археологам попадались кости ископаемых таманских слонов и кавказских эласмотериев - древних шерстистых носорогов. Также палеонтологи обнаружили кости ископаемых животных: древней лошади, таманского волка, антилопы.

Теперь весь полученный во время экспедиции палеонтологический материал отправили на обработку, научное описание и хранение в Азовский музей-заповедник. В фондах музея хранится самая богатая коллекция находок из этого памятника, геологический возраст которого - примерно между 1,4-1,2 миллионов лет до нашей эры.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РАСКОПОК

Как рассказывают в музее, палеонтологическое местонахождение «Синяя Балка» известно вот уже 110 лет. Открыто оно геологом Губкиным в 1912 году. А 90 лет спустя, в 2002 году, сотрудники Института истории материальной культуры человека Кулаков и Щелинский обнаружили совместно с остатками ископаемых животных каменные изделия раннего палеолита. Сейчас склону, на котором находится памятник, грозит обрушение. Море, подмывает берег, не жалея памятника археологии и палеонтологии.

Палеонтологи обнаружили кости ископаемых животных: древней лошади, таманского волка, антилопы и крупного полорогого. Фото: Азовский музей-заповедник.

Местонахождение уже 20 лет как является археологическим памятником, которому было дано название «Богатыри». Здесь ведутся исследования, в раскопках принимают участие специалисты из разных научно-исследовательских институтов страны, в том числе из Южного Научного Центра и Азовского музея-заповедника.

В 2022 году в раскопках приняли участие волонтеры из Ростова, Таганрога, Саранска, Ставрополя, студенты-биологи из Екатеринбургского университета, геолог-палеонтолог из Иркутска, студенты-палеонтологи из Московского университета и даже уроженец Индии - аспирант Геологического института.

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