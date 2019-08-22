2019-08-22T15:06:12+03:00
Общество

В центре Азова росгвардейцы нашли сумку с костью доисторического мамонта

Эксперты установили, что она долгое время находилась в реке [видео, фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Азове нашли кость доисторического мамонта. Фото: Википедия, музей-заповедник АзоваВ Азове нашли кость доисторического мамонта. Фото: Википедия, музей-заповедник Азова
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Ученые Азова не скрывают своей радости. В результате удивительной истории они заполучили уникальную кость - доисторического мамонта. А помогли им в этом сотрудники Росгвардии.

- Во время патрулирования заметили у местной школы сумку, которая находилась среди деревьев и кустарников, - пояснили в ведомстве. - Правоохранители, соблюдая меры безопасности, осмотрели подозрительную находку и обнаружили в ней окаменелую кость. Азов - город древний, и все знают: чуть что, сразу надо звать археологов. Вскоре ученые приехали и забрали кость.

- Налицо детектив, - улыбается Андрей Масловский, заведующий отделом археологии музея-заповедника. - Только, скорее всего, без развязки. Непонятно, каким образом кость попала в Азов. Может, рыбак выловил, а кто-то для личной коллекции либо для продажи привез да спьяну потерял. Не думаю, что теперь выясним.

На улице Азова сотрудники Росгвардии нашли кость доисторического мамонта.

Палеонтологи уверены, что фрагмент - половина таза шерстистого мамонта (одна сторона - 30 см, другая - 50), который вымер 10 тысяч лет до нашей эры. Этот вид появился от 300 до 200 тысяч лет назад в Сибири, откуда распространился в Европу и Северную Америку. Черный цвет кости говорит о том, что она долгое время находилась в речных отложениях.

Стоп-кадр видео

Стоп-кадр видео

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ИСТОЧНИК KP.RU

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