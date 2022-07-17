Страшный сон и слезы: Откровения старшей «амазонки» прозвучали в Ростовском областном суде

Суд приговорил всех в общей сложности к 76 годам. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

В Ростовском областном суде продолжается вторая часть процесса над прогремевшей на всю страну "бандой амазонок". Около десяти лет она держала в ужасе юг России и прославилась на всю страну, благодаря леденящей кровь жестокости. Как оказалось, в одно уголовное дело все совершенные злодейства, в которых подозревают правоохранители подсудимых, не поместились.

На скамье подсудимых – мать и старшая дочь из Ставрополья, а также их родственники – супружеская пара из Ростовской области. Четверку обвиняют в бандитских налетах и убийствах, в том числе сотрудников правоохранительных органов. В общей сложности, еще в 30 (!) убийствах.

На этой неделе прошло очередное заседание по громкому делу. Слово было предоставлено гражданской жене застреленного при задержании главаря банды.

Всю страну шокировало видео, на котором блондинка ледяным голосом рассказывала о нападении на безоружных людей. Свой первый приговор - 76 лет лишения свободы на четверых - она выслушала, не дрогнув. Но когда речь зашла о воспоминаниях по поводу того, как проходили дни перед самим задержанием, заплакала.

ПРИКИНУЛАСЬ ЗАКУПЩИЦЕЙ РЫБЫ

По версии следствия, с сентября 2012 по май 2013 года семья совершила ряд резонансных преступлений в Ростовской области: убийство в Новочеркасске двух полицейских из наряда вневедомственной охраны. Нападение на сотрудников ЧОП, таксиста, убийства двух сотрудников ДПС в Аксайском районе. В этот период семья проживала в съемном доме в хуторе Мишкин, а потом уехала домой на Ставрополье.

- Я была рада, что покидаем область, которую я ненавидела, - заявила Инесса присяжным.

Но муж разузнал, что в станице Ольгинской живет якобы зажиточный автоинспектор, во владении родни которого были рыбные пруды. А у него в доме хранятся охотничьи карабины. И «загорелся» напасть на его дом.

Поэтому вернулись в «ГАЗели», набитой отобранным ранее оружием и гранатами. И стали жить у озера в палатке, как семья туристов. Супруг послал Инессу на разведку, чтобы разузнала все о зажиточном инспекторе ДПС. Она пошла на местный рынок, прикинулась закупщицей рыбы и все разузнала.

Оказалось, что дом автоинспектора оснащен по периметру видеокамерами, находится в таком месте, что нападение не окажется незамеченным. Нападать было рискованно. Так что от идеи пришлось отказаться.

- Я хотела домой. Младшей дочке пора было собираться в школу, наступал новый учебный год, - уверяла присяжных Инесса.

"ВИЖУ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ"

Но супруг женщины не хотел уезжать без добычи. Видимо, возвращаться, никого не ограбив, с пустыми руками, было не в его стиле. И тогда, прозвучало на суде, он взял с собой старшую Викторию, пистолеты, сел с ней на скутер и поехал присматривать новую жертву.

Ею стала супружеская чета на окраине хутора. Позже супругов безжалостно убили. Из дома семьи взяли все, что только попалось на глаза. Вплоть до замороженных куриных окорочков из холодильника.

Но в в роще в Мухиной балке мужчину с падчерицей заметили сотрудники вневедомственной охраны. Супруг Инессы, застрелив одного из полицейских, был убит сам. А вот девушку ранили и задержали.

В это самое время Инесса с младшей 13-летней дочерью ждала их у озера возле палатки и «ГАЗели».

- Накануне мне приснился страшный сон. И я поняла, что вижу Романа и дочь в последний раз. Что они больше не вернутся, - говорила Инесса присяжным. И… рызрыдалась.

"НА ЛИНИИ ОГНЯ МОГЛА ОКАЗАТЬСЯ ДОЧЬ"

Кроме того, под вечер возле озера крутились какие-то странные люди, которых женщина приняла за… бандитов. Потому вроде как легла спать в «ГАЗели» с младшей дочкой так, чтобы рукой можно было дотянуться до автомата (его забрали когда-то у убитого сотрудника охраны, - прим. авт.). Уже на рассвете в авто заглянули … бойцы ОМОН, прибывшие а задержание.

Инесса утверждала на суде, что хотя ее рука и потянулась к автомату, стрелять она не стала. Потому что, на линии огня могла бы оказаться ее дочь. И снова слезы…

Теперь выступать на суде и рассказывать, как было дело будет старшая дочь "амазонки". На следующих заседаниях ее очередь говорить.

НАША СПРАВКА

О банде, в которой активную роль играли женщины, заговорили еще летом 2009-го, когда под Ростовом-на-Дону на федеральной трассе М-4 «Дон» возле поселка «Рассвет» нашли расстрелянную прямо в машине семью нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова.

Жестокость, с которой действовали преступники, поразила даже видавших виды оперативников. Застрелив Дмитрия и его супругу Ирину, злодеи добивали ножом их раненых детей - 11-летнюю дочь и семилетнего сына.

Когда стали сверять улики, выяснилось - это не единственное подобное нападение. Похожим образом - из карабина «Сайга» - неподалеку от того самого места была расстреляна машина с ростовчанином и его знакомой. Водитель тогда погиб на месте, его получившая пулю в голову подруга выжила чудом, но теперь навсегда останется инвалидом. Девушка запомнила только одно: среди нападавших была истошно визжавшая женщина. Как выяснится позже, она во всех разыгранных кровавых драмах была первой солисткой.

К тому времени за «амазонками» тянулся длиннющий кровавый след преступлений. Оказалось, что безнаказанно разбойничала и убивала банда на протяжении более десятка лет. А свое воинственное прозвище получила не только потому, что в нее входили женщины. Просто в лесополосе - рядом с местом убийства Чудаковых - оперативники обнаружили завернутый в тряпку нож с надписью: «Моей любимой Амазонке». Оказалось, что его изготовил зек для своей любимой девушки. Однако к убийству парочка отношения не имела. Версию отработали, но название осталось.