«Моя жизнь. Люблю»: Жители Новошахтинска рассказали о семье, расстрелянной в квартире в Ростовской области

В один день не стало целой семьи, а за жизнь выжившей малышки борются врачи. Фото: предоставлено читателем "КП - Ростов-на-Дону"

Жители Новошахтинска Ростовской области сегодня не выпускают детей на прогулку. Люди не могут прийти в себя от произошедшего. В районе Новая Соколовка нашли расстрелянной семью из пяти человек.

Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону», на месте погибли четверо, один ребенок выжил. Четырехлетнюю девочку доставили в больницу. Мы узнали, что известно о трагически погибших членах семьи.

ЛИШЬ ДЕВОЧКА ВЫЖИЛА

«Это трагедия!» - говорят ошарашенные жители Новошахтинска и недоумевают, что могло стать причиной случившегося и у кого рука поднялась на такое зверство.

- Мужчина стрелял в отца, мать, еще одну женщину, сестру жены, и двоих детей. Четверо сразу умерли, в их числе двухлетний ребенок, а четырехлетнюю девочку с раной шеи в больницу привезли.

У одной из сестер были муж и дети. Фото: личная страница погибшей ВКонтакте

ВОКРУГ МНОГО ЗАБРОШЕК

Сам микрорайон Новая Соколовка самым благополучным не назовешь, признаются жители.

- Это все произошло в новой пятиэтажке на Рабоче-Крестьянской улице, сюда переселяли людей из домов под снос, - рассказывает местный житель. - Здесь много домов под снос и новостроек тоже немало.

РАДОВАЛИСЬ ЖИЗНИ

Как рассказала "КП-Ростов-на-Дону" одногруппница младшей из погибших сестер, с которой они пять лет назад окончили училище, получив специальность операторов связи, сестер растил один отец.

- Младшая 24-летняя Оля - девчонка хорошая была. Тихая, спокойная. Ее сестра на два года старше. Растил их отец. Матери не было. Но одногруппница - всегда опрятная, чистая, ухоженная, не гулена. Хорошая, нормальная девчонка, - говорит знакомая.

Обе погибшие женщины до 2021 года активно вели свои странички в социальных сетях. Много селфи, у старшей сестры — фото с детьми. Вот — семья гуляет на Новый год по городу, а на другом фото — сыночек и доченька выглядывают из окна на улицу, а кадр трогательно подписан «Моя жизнь. Люблю».

Есть фото с младшей сестрой, которая погибла рядом: «Сестричка любимая». А раньше — счастливые молодые в день свадьбы улыбаются в камеру.

Вместе с семьей в квартире оказалась и сестра супруги. Фото: личная страница погибшей ВКонтакте

А на страничке подозреваемого - не густо. На единственном снимке - мужчина гоняет голубей на площади, а в комментариях - многочисленные угрозы и непонимание, уже оставленные интернет-пользователями.

По одной из версий, мужчина мог состоять в романтических отношениях с одной из сестер, и у них с главой семейства случился конфликт. Эту информацию еще предстоит проверить правоохранителям.

Чтобы поймать подозреваемого, в городе объявляли план-перехват. Фото: страница подозреваемого ВКонтакте

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