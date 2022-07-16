Появились фото и видео пожара в ресторане, "прокачанном" в шоу "На ножах", на левом берегу в Ростове

Пожар в ресторане на левом берегу вспыхнул около 10 утра в субботу. ФОТО: ГУ МЧС по Ростовской области.

Для тушения пожара ресторанного комплекса на улице Левобережной в Ростове-на-Дону были задействованы пожарный катер, 8 автоцистерн и 2 подъемных механизма. Управление МЧС по Ростовской области опубликовало фото и видео тушения возгорания.

Как сообщил заместитель начальника службы пожаротушения подполковник Сергей Черный, заявление о загорании в отеле-ресторане «Борис Биф» поступило в субботу, 16 июля, в 09:58. Автоматически объекту был присвоен второй ранг пожара.

- В 10:03 минуты к месту пожара на автоцистернах прибыло первое отделение в составе двух единиц, - прокомментировал Сергей Черный. - Начальник караула автоматически объявил ранг пожара «1-БИС» на площади 50 квадратных метров.

На месте тушения работают 8 автоцистерн, 2 подъемных механизма и пожарный катер.

По данным МЧС, уже в 10:12 прибыла служба пожаротушения. По всем признакам, происходило горение и на мансарде 3 этажа. Пламенем было охвачено и кровельное помещение ресторана на площади 250 квадратных метров. Для тушения пожара был задействован главный вход, так как у пожарных было два гидранта. Со стороны реки в ход пошел пожарный катер. Магистральные линии были проложены от катера и от пожарных гидрантов.

Для тушения был задействован пожарный катер. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В 10:44 возгорание было локализовано. В 11:32 огонь в ресторанно-гостиничном комплексе, по адресу улица Левобережная, 81, на площади 250 квадратных метров удалось полностью ликвидировать.

- На месте тушения работают 8 автоцистерн, 2 подъемных механизма и пожарный катер. Личного состава работает 54 единицы, в том числе спасатели, - рассказал Сергей Черный.

На месте пожара работают 54 единицы личного состава. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас МЧС организует взаимодействие с водоканалом и администрацией объекта, а также с ГИБДД по урегулированию движения.

Напомним, ресторан «Борис Биф» - одно из двух ростовских заведений общепита, которых «прокачал» в рамках передачи «На ножах» на телеканале «Пятница!» шеф-повар Константин Ивлев.

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