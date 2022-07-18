В Калмыкии мужчину заподозрили в растлении девятилетней девочки

Переписку с девятилетней девочкой мужчина вел 9 дней. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителя Калмыкии заподозрили в растлении девятилетней девочки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей». Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Следственном управлении СК по региону.

По версии следствия, преступление произошло в январе 2014 года. Правоохранители обратили внимание на этот случай сейчас, расследуя другое дело. Они считают, что обвиняемый, который тогда находился в Элисте, зарегистрировался под вымышленным именем в соцсети, познакомился с несовершеннолетней и завел с ней переписку сексуального характера.

Как рассказал собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», девочке на тот момент было всего девять лет, а ее интернет-знакомый свой возраст на страничке не указал. Переписку они вели девять дней, но фото у ребенка мужчина не просил.

Сейчас элистинцу уже 39 лет, а пострадавшей от его сообщений девочке - 17. Фото: Анастасия ОСИПОВА

- Следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства, - рассказали в следкоме. - Назначены психиатрические и психолого-лингвистические экспертизы, изучена переписка между обвиняемым и потерпевшей.

Получается, что сегодня пострадавшей девочке должно быть 17 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

- Подозреваемый заключен под стражу, а следователи устанавливают, не пострадали ли от его действий другие дети, - добавили в калмыцком управлении СК.

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