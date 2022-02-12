В Ростовской области школьница подверглась домогательствам 30-летнего мужчины

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области 12-летняя девочка подверглась сексуальным домогательствам. Об этом сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону».
По данным источника, незнакомец начал писать школьнице в социальных сетях. Сначала собеседник казался безобидным, но вскоре начал закидывать ребенка непристойными сообщениями. Он стал обсуждать с девочкой интимные темы и намекать на секс.
Сообщения увидели родители ребенка. По данным источника, они были возмущены поведением мужчины. Реакция не заставила долго ждать. Оправившись от первого шока, люди обратились в правоохранительные органы.
Выяснилось, что девочке писал 31-летний безработный из Тюменской области. Ранее он был судим за изготовление и оборот порнографических материалов и развратные действия в отношении ребенка. Тогда мужчина отделался условным сроком.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос о мере пресечения.
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