19-летний житель Ростовской области может сесть в тюрьму из-за отношений с 15-летней, которую считает своей первой любовью

Следком возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего дончанина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области следователи расследуют преступление сексуального характера, совершенное в отношении девочки-подростка, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. Хотя сама потерпевшая, 15-летняя школьница, вовсе не считает себя жертвой.

Как рассказал собеседник издания, 19-летний юноша познакомился с Мариной (имя изменено – прим. ред.) в соцсети. Поболтав онлайн пару вечеров, они решили встретиться. Первое свидание прошло удачно, а еще через несколько встреч дончанин и школьница решили, что это - любовь. Причем, как уверяла позже девочка, первая и для нее, и для него.

Поверив в светлые чувства, Марина пригласила взрослого парня в гости, а тот, по версии следствия, воспользовался этим, и вступил с ней в интимные отношения.

Несмотря на то, что все происходило по обоюдному согласию, родители девочки была возмущены, когда узнали о том, что что их дочь соблазнили. Они написали заявление в полицию.

- В отношении подозреваемого завели дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Злоумышленник ранее был судим за кражу, - сказал источник в правоохранительных органах региона.

Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда, и вину дончанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Счастье в том, что есть ты»: В Ростовской области школьница встала на защиту растлившего ее мужчины

Школьница из Ростовской области защищает перед следствием безработного, который ее соблазнил (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области осудили отца-насильника, от которого забеременела дочка-школьница

Мужчина много лет подряд совращал маленькую дочь (подробнее)