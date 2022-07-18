«Ситуация - на постоянном контроле»: Василий Голубев назвал сроки подключения ростовских домов к горячей воде

Для модернизации городских теплосетей необходимы значительные объемы инвестиций. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял под личный контроль ситуацию с отсутствием горячей воды в Ростове во время опрессовки теплосетей. Увеличить контроль по этому вопросу глава региона пообещал во время прямого эфира передачи «О главном» в ответ на вопрос от зрителей, когда ждать возвращения в дома горячей воды.

- Сегодня в городе посмотрели объекты, где идут ремонты, модернизированную котельную «Лукойла» (ресурсоснабжающей организации, обслуживающей часть многоквартирных домов в Ростове — прим.ред.), - прокомментировал губернатор.

Глава региона объяснил, что такой результат получен при повышенной нагрузке на сети - такую дают раз в пять лет: обычно при проверке они ведут себя удовлетворительно, а тут во время очередного этапа обнаружено более 300 порывов.

- Нестандартная ситуация. Мне пришлось вмешаться: послушать руководителей — министерство ЖКХ, ресурсников, которые продолжают в ежесуточном режиме контролировать ход работ. Это заставило посмотреть, что у нас под землей.

Губернатор добавил, что ресурсоснабжающие организации увеличили количество ремонтных бригад с четырех до 12-ти.

- Сейчас ситуация относительно нормализовалась, но не нужно опускать руки — надо работать дальше, - заявил Василий Юрьевич. - Вы обратили внимание, что на улицах города, в том числе в центре, идет большое количество ремонтных работ, и из-за этого процесс благоустройства после ремонта затянулся. В течение десяти дней объекты будут приведены в порядок.

За исключением самых проблемных, где работы могут продлится до начала и даже до конца сентября.

- Но с подачей горячей воды в дома жителей города, - уточнил губернатор. - Я ввел доклады дважды в неделю о производстве работы. Обратил внимание на информирование жителей, где понадобятся дополнительные испытания. Ситуацию буду держать на постоянном контроле.

По словам донского губернатора, параллельно головное руководство ресурсоснабжающих организаций убедилось в необходимости корректировки работы.

- В том числе — в кадровых изменениях, - уточнил Василий Голубев. - Надеемся, что такой большой ремонт позволит ростовчанам в осенне-зимний период чувствовать себя комфортнее. Если хотите — принесу извинения за дискомфорт. Со своей стороны скажу, что контроль и требовательность будут увеличены.

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