О вакцинации от коронавируса после отмены ограничений высказался губернатор Василий Голубев

Губернатор призывает дончан не расслабляться. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Василий Голубев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом и высказался насчет прививок от ковида. Свою позицию глава региона обозначил во время прямого эфира программы «О главном».

- Я бы позицию тех врачей, которые говорят о необходимости вакцинаци и ревакцинации, все-таки поддержал, - заявил Василий Юрьевич. - Сейчас ситуация относительно стабильная: количество заболевших в день — до ста, сегодня — плюс 57, а выше ста почти не переходим.

Донской губернатор уточнил, что сегодня порядка 900 человек находятся на лечении, из них около 200 — в стационарах.

- Ситуация спокойная и стабильная. Но расслабляться совсем не стоит. Вакцинация — это тот путь, по которому надо двигаться. У нас сегодня порядка 2 миллионов человек — вакцинированы, больше 600 тысяч — ревакцинированы. Мы за этим внимательно смотрим, - заметил губернатор. - Уважаемые земляки, не стоит расслабляться! Опасность существует, это мы видим по статистике, приходящей из европейских стран. Врачи готовы к любому изменению событий. Это относится и к инфекционным заболеваниям летом, особенно во время отдыха детей в лагерях — выездных и пришкольных.

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