В Ростовской области загорелись два ангара с сельхозпродукцией

Крупный пожар в Ростовской области произошел в ночь на 19 июля в районе села Пешково. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Крупный пожар в Ростовской области произошел в ночь на 19 июля в районе села Пешково Азовского района. Там загорелись ангары с сельхозпродукцией.

Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону, о возгорании стало известно в 02:32. Площадь распространения огня составила пять тысяч квадратных метров.

Площадь распространения огня составила пять тысяч квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по РО.

- Всего к тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники, - добавили в ведомстве. - Благодаря слаженным действиям оперативных подразделений в 04:53 пожар удалось локализовать. Угроза распространения отсутствует.

Уже в 5:24 удалось ликвидировать открытое горение. Фото: ГУ МЧС России по РО.

По предварительной информации, пострадавших нет. Уже в 5:24 удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

Только после того, как огонь будет полностью потушен, специалисты приступят к выяснению причин ЧП.

Идет проливка конструкций. Фото: ГУ МЧС России по РО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лес продолжает гореть: На пожаре в Ростовской области два человека погибли и 46 пострадали

Тогда пламя охватило сразу четыре района, а именно - Тарасовский, Белокалитвинский, Каменский и Красносулинский. Пожарные долгое время пытались оградить от огня населенные пункты, но в двух районах сделать этого, к сожалению, не удалось - погибли два человека (подробности)