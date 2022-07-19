«Деньги, которые отправлял отец за учебу, я несла в приход»: Как ростовская студентка бросила вуз, чтобы стать «блудницей»

Девушка бросила вуз после того, как вступила в секту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даже сейчас в период высокой образованности населения, многие до сих пор попадают в секты, отдают этим организациям все состояние, а порой перестают общаться с родными. Ростовская студентка Галина долгое время состояла в секте. Девушка рассказала, почему народ до сих пор попадает на эту удочку, как туда привлекают молодежь и можно ли вырваться.

ХОТЕЛА УЧИТЬСЯ, А ПОПАЛА В СЕКТУ

- Я приехала в Ростов из Ставропольского края, чтобы учиться в институте. Родители не хотели, чтобы я жила в общежитии, поэтому мне пришлось снять комнату у пожилой бабули. Город мне сразу понравился, но общение со сверстниками не складывалось. Мне особо и не хотелось гулять с девочками и тем более с мальчиками, потому что в моей семье это было запрещено.

Всегда любила общаться со взрослыми людьми. Мне казалось, что они намного проницательнее и мудрее молодежи. Все эти тренды в «TikTok», популярные фразы, над которыми все смеются, выводили меня из себя. Мне казалось, что это все неправильно, а молодежь просто катится в пропасть, все сильнее отдаляясь от своих корней и традиций.

Одногруппники считали меня странной. Я всегда была одна на перерывах и на лекциях. Однажды как обычно сидела на Театральной площади, и ко мне подошла пожилая женщина. Она присела рядом, и мы разговорились. Незнакомка была такой мудрой и счастливой, что заразила меня своим позитивом.

Бабушка Таисия похвалила меня, сказала, что я особенная и не такая, как вся остальная невоспитанная и глупая молодежь. Сказала, что я обязательно должна прийти к ним в церковь и «укрепить свою веру».

ПРИНЯЛИ КАК СВОЮ

Я пришла в выходные на службу. Ко мне подошел улыбчивый молодой пастырь, спрашивал о моей учебе и хобби. Он сказал, что я очень способная, и предложил мне стать руководителем отдела по коммуникациям с молодежью. Что студенты развращены, и их необходимо наставлять на правильный путь.

Как оказалось позже, такая же должность была еще у нескольких ребят. Мы выходили в город вместе с пастырем. Он объяснял так: чтобы привлекать молодежь, их нужно цеплять своими жизненными историями. В определенные дни мы выходили в город по пять человек и искали молодых людей, приглашая их в церковь. В другие дни по такой же схеме «орудовала» другая команда, они зазывали более возрастных людей.

«ЛОЖЬ РАДИ ЛЮДЕЙ»

Пастырь подходил и заводил разговор первым, потом присоединялись мы. Рассказывали свои «пронзительные» истории.

У меня был монолог про то, что я «моталась» по клубам, вела распутный образ жизни, а потом уверовала и зажила настоящей жизнью. На тот момент это вранье меня не смущало, я это называла «ложью ради людей».

Мы искали, в основном, одиночек или пары. Все реагировали по-разному, но, в основном, все проходило спокойно. Самые неприятные моменты возникали, когда попадались религиозные горожане. Один парень оказался выпускником воскресной школы, он был негативно настроен, обвинил нас в мракобесии.

Помимо вылазок в город я писала пользователям на форумах и в группах. Заводила разговор и постепенно зазывала к нам в приход. Работали только с совершеннолетними, подростков приглашать было нельзя.

ОТДАВАЛИ ДЕНЬГИ ДОБРОВОЛЬНО И С РАДОСТЬЮ

В приходе больше всего было людей в возрасте от 40 до 60 лет. Молодых - в возрасте от 18 до 23 лет - не так уж много. Первый месяц никто даже не зарекался насчет пожертвований. Я ходила на службы и посиделки, денег никто не требовал. Но на всех собраниях выводили людей и показывали самых щедрых прихожан. Все им аплодировали и поздравляли. Были и пенсионеры, и предприниматели.

Я думала: какие же они молодцы, что могут вот так безвозмездно отдавать деньги и жить в лишениях ради общего дела. И люди действительно добровольно несли сбережения, так еще и радовались этому.

ТРЕБОВАЛИ ВСЕ БОЛЬШЕ

В проповеди я особо не вникала, просто знала, что они учат любви и покорности. Еще организация зарабатывала на различных тренингах, лекциях и коллективных онлайн-молитвах. Деньги шли не на банковские счета, а на различные «онлайн-кошельки».

Через какое-то время я начала тоже отдавать деньги в фонд. Тогда у нашего прихода резко начались проблемы. Моим наставникам требовалось больше денег и молодежи, которых я не умела грамотно вербовать.

Иногда наши сторонники ходили на православные праздники вместе с другими церковными приходами и делали фото. Так мы обеспечивали себе репутацию и создавали благоприятный образ для новичков.

ПОНЯЛА, КАКУЮ ОШИБКУ СОВЕРШИЛА

Впервые о том, что наш приход является сектой, сообщила мне моя знакомая. Она сказала, что видела наше общество в списке нежелательных организаций. Но я и раньше такое слышала. Правда, нам в пастве рассказывали, что это все проделки зажиточных безбожников, которые служат сатане.

Потом ко мне приехали родители. Обманывать их смысла не было. Ведь я уже полгода как не училась в университете, а деньги, которые отправлял отец за учебу, я несла в приход.

Родители увезли меня в Ставрополь. И только там я поняла, какую ошибку совершила. Хорошо, что хотя бы не влезла в долги. Но я поняла главное: нужно заниматься и жить своей жизнью, самому менять мир к лучшему вокруг себя, а не учить этому других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник кассира супермаркета: «Ждем просрочки, чтобы забрать, а на тортиках неделями переклеиваем дату производства - не отравятся»

Что видит человек, который отпускает за день ростовчанам товаров на сотни тысяч рублей. (Подробности)

Дневник врача скорой помощи: пациенты натравливают на докторов собак, заставляют улыбаться и предлагают интим

Ростовский фельдшер раскрыла корреспонденту «КП» изнанку профессии. (Подробности)