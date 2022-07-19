Такое не забывается: доктор Серегин из Ростова уже 30 лет спасает детские жизни

Сергей Анатольевич – доктор с почти 30-летним стажем. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Вот уже неделю на сайте kp.ru идет голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в "неотложку" по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

НА СКОРУЮ ПРИШЕЛ В 90-Е

Доктор Серегин пришел в медицину, чтобы лечить самых маленьких ростовчан. Поначалу работал участковым терапевтом в одной из детских поликлиник нашего города. И, надо сказать, мамочки малышей его очень уважали. Прекрасный, знающий, требовательный, с очень добрыми глазами и чутким сердцем – такому можно доверить самое дорогое – здоровье своего ребенка.

- На дворе тогда были сложные 90-е, - вспоминает врач. - Узнав, что на скорую требуются педиатры в «детские» бригады, отправился на подстанцию скорой медицинской помощи № 3 ГБСМП Ростова-на-Дону, где работаю по сей день. Итого - 30 лет работы!

Сколько жизней Сергей Серегин спас за это время сосчитать невозможно. Да и не принято на скорой вести такие подсчеты.

- Здесь просто становишься частью одной большой команды, просто честно и четко выполняешь свою работу, - говорит он. - И просто по-человечески никогда не можешь оставаться равнодушным к чужой беде. Особенно, когда опасность угрожает жизни самых маленьких.

ДВЕ ТРЕТИ - ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ

- К счастью, экстренных ситуаций, когда возникает угроза жизни ребенка, за год не так уж много, - продолжает собеседник. - Две трети – это инфекционные вызовы, когда высокая температура, кашель, желудочно-кишечные расстройства. Остальное – соматика и травмы.

Зачастую «детскому» врачу скорой приходится после осмотра малыша успокаивать его волнительных мам и пап, а случается, что и бабушек и дедушек. Бывает, успокоишь маму, объяснив, что опасности для жизни ее малыша нет, и сразу успокаивается и малыш. Однако, некоторые действительно опасные ситуации навсегда остались в памяти врача скорой.

Продолжается голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

- Хорошо, что сейчас в семьях уж нет тяжелых «ламповых» телевизоров. Которые тогда ставили на очень ненадежные и хлипкие конструкции, называемые подставками, - рассказывает врач. - Эти телевизоры имели тенденцию падать с них на малышей.

Сергей Анатольевич никогда не забудет, как однажды мчался на такой вызов, ожидая увидеть само худшее. Как бежал по лестнице на этаж с тревожно бьющимся сердцем. Однако, все обошлось! В тот раз тяжеленная «ламповая» бандура придавила только ножку малыша. И грамотно оказанная медицинская помощь стала залогом того, что это происшедшее обошлось без последствий для здоровья маленького ростовчанина.

СПАСЛИ УШКО

В другой раз вызов поступил на детскую площадку. Там пятилетний мальчик катался на качелях. И на конструкции торчала какая-то железка, которая практически разорвала ему ухо. Медики быстро доставили маленького пациента в больницу, где ему пришили ушко. Зажило все быстро так, будто ничего и не было.

Папы и мамы спасенных малышей на всю жизнь запомнили добрые глаза доктора, который приезжал на вызов и сделал все возможное и невозможное для их ребенка. Как для своего родного. Такое не забывается.

Кстати, Сергей Анатольевич и сам прекрасный семьянин и отец двух замечательных дочерей.

Сегодня он – старший врач подстанции скорой медицинской помощи ГБСМП Ростова-на-Дону. Работа более административная и бумажная. Но, когда возникает необходимость, доктор Серегин садится в машину скорой и мчится на вызов - туда где его ждут, как единственную надежду на спасение.

Вот такой доктор Серегин принимает участие в конкурсе «Комсомольской правды Ростов» - «Ради жизни!». Проголосовать за него можно здесь.

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