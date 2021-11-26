Как добро возвращается: ростовский врач «скорой» и его дочь чудом выжили в жуткой аварии

Сергей Анатольевич – доктор с почти 30-летним стажем. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Сергей Анатольевич Серегин – доктор с почти 30-летним стажем. В медицину он пришел в сложные 90-е годы. Сначала педиатром в районную детскую поликлинику. Потом, когда узнал, что срочно требуются педиатры в «детские» бригады «скорой», - на подстанцию скорой помощи № 3 ГБСМП Ростова-на-Дону, где и работает по сей день. Уверен, что работа на «скорой» и экстренная помощь самым маленьким пациентам - это его судьба! А еще рассказал о чудесной истории спасения. И верит: все произошло не просто так.

МАМОЧКИ ОЧЕНЬ ДОВЕРЯЛИ

- Когда после университета пришел педиатром в детскую поликлинику, то оказался в женском коллективе. Я и 15 сотрудниц. На меня как на молодого специалиста коллеги-женщины поначалу смотрели придирчиво. Думали, наверное, справлюсь ли вообще. Но мне все было интересно. И к своим обязанностям я относился очень внимательно. У врача, и особенно детского, и не может быть по-другому, - вспоминает Сергей Анатольевич.

Молодому врачу, как мужчине, достался самый сложный, самый большой и самый труднопроходимый участок. Однако вскоре перед его кабинетом мамочки с детишками выстраивались в очередь. Все хотели попасть на прием к этому грамотному молодому специалисту, который со всей внимательностью осматривал и ответственно лечил малышей. Мамочки ему очень и очень доверяли.

С коллегами. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

«ПРИХОДИТСЯ УСПОКАИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЕЙ, НО И БАБУШЕК»

В скорую помощь в то время остро требовались педиатры. И Серегин решил попробовать себя в этом качестве. Да, «скорая» требует, порой, иной выдержки и быстроты принятия решений. Но молодой доктор понял – эта работа ему по душе! Он вошел в состав педиатрических бригад «скорой», работал самоотверженно и четко. А, если «детских» вызовов не было, то выезжал на взрослые.

- Детские вызовы несколько отличаются от взрослых, - объясняет врач. - Случается, приходится сначала опросить маму, а потом - осмотреть ребенка. Но это когда ситуация не экстренная, а, скорее, стандартная. Вызвали, потому что не могут сбить температуру, у малыша болит животик или появилась непонятная сыпь. Мамочки самых маленьких деток обычно сами жутко волнуются. Осмотрев малыша и выявив причину его состояния, порой приходится успокаивать и маму ребенка, и его папу, а порой - даже дедушек с бабушками.

Если условно разделить все детские вызовы на группы, то получается, что за год экстренных ситуаций на грани жизни и смерти, к счастью, не так уж много. Две трети – это инфекционные вызовы, когда высокая температура, кашель, желудочно-кишечные расстройства, аллергии. Оставшиеся – это соматика и травмы. Очень часто бывает успокоишь маму, что угрозы для жизни ее малыша нет, и ребенок тут же успокоится. Малыши со своими родителями – на одной волне.

Доверие волнительных мам к врачам скорой помощи зачастую больше, чем к другим специалистам.

- Работа на «скорой» – это огромный и бесценный практический опыт, - говорит Сергей Анатольевич. - А еще постоянное движение и огромная ответственность. И, конечно же, истории и судьбы, навсегда врезавшиеся в память. Причем, во многих случаях я сразу видел и результат своей работы.

«СПАСИТЕ СЫНА! ОН УМИРАЕТ»

Однажды вечером на проспекте Королева чуть ли не прямо под колеса «скорой», возвращавшейся с очередного вызова, бросился молодой ростовчанин. Он размахивал руками, но от волнения не мог внятно объяснить, что стряслось. Только умолял врача следовать за ним и повторял: «Спасите сына! Он умирает!»

Оказалось, что трехлетний малыш только что подавился косточкой от финика. Она, как говорят в народе, попала «не в то горло». Мальчик не мог дышать и был уже весь синий.

Мгновенно оценив ситуацию, Серегин применил прием, которым виртуозно владеют все врачи и фельдшеры «скорой». Прижал его спинкой к себе и надавил на грудную клетку. Косточка чуть ли не со свистом вылетела наружу. Ребенок задышал и порозовел. Были счастливы все - мать и отец малыша да и сам доктор.

- До сих пор помню, как, словно в замедленной съемке, летит эта косточка от финика и падает куда-то на пол, - вспоминает Серегин.

В другой раз выехали к пятилетнему мальчику, который качался на качелях. И там торчала какая-то железка. Ребенок практически разорвал себе ухо, зацепившись за нее. Медики приехали быстро, довезли маленького пациента в больницу, где ему пришили ушко. Зажило все быстро, будто и не было травмы.

Скольких детишек спас за эти годы Серегин сосчитать невозможно. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

ТЕЛЕВИЗОР УБИЛ РЕБЕНКА

Самое тяжелое – это видеть погибших детей. В 90-е и начало нулевых во многих ростовских семьях еще были тяжеленные «ламповые» телевизоры. Бывало их ставили на хлипкие тумбочки, а громоздкие бандуры падали на малышей. Серегину пришлось выехать на такой вызов. Увы, двухлетний малыш, на которого упал телевизор, погиб еще до приезда медиков….

Когда на следующие сутки в «скорую» опять поступил вызов к ребенку, на которого упал такой же телевизор, Сергей Анатольевич ехал на него с тревожным сердцем. Забежал в квартиру: увидел - мальчик жив! Аппаратура только придавила ему ножку…

Скольких детишек спас за эти годы Серегин, сосчитать невозможно. Но родители этих детей навсегда запомнили необыкновенно добрые глаза этого доктора со «скорой». А еще - добро всегда возвращается.

МАШИНА ВСМЯТКУ, У ОТЦА И ДОЧЕРИ - НИ ЦАРАПИНЫ

Однажды, медицинская помощь потребовалось маленькой дочке самого доктора. Ей тогда было два с половиной года. Причем так, что нужно было ехать в московский научно-исследовательский институт. Случай по тем временам был редкий. Сергей Анатольевич поехал с ребенком в столицу, но на скользкой трассе, машину, в которой они ехали, неожиданно занесло. Да так, что она вылетела в кювет и четыре раза перевернулась…

Дочку из машины выбросило прямо на пахоту. Машина вся сплющена. А на дочке – ни царапины! Жива-здорова. И сам доктор тоже!

И запланированная операция у доченьки прошла успешно.

Сегодня две взрослые дочери Сергея Анатольевича выросли красавицами и радуют его своими успехами в жизни. А наш детский доктор все еще работает на «скорой» и, когда возникает необходимость, по-прежнему отправляется на вызовы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Быстро надела бахилы! И сделала помощь!»: Оскорбленный фельдшер отсудила 30 тысяч рублей за моральный ущерб

Громкий скандал разразился в соцсетях Ростова, когда сразу в нескольких городских пабликах появилось видео, на котором хозяйка квартиры требует от фельдшера скорой, чтобы та надела бахилы. Однако медик отказывается, ссылаясь на инструкцию. Дошло до оскорблений.

В считанные часы видео посмотрели десятки тысяч (!) пользователей Всемирной паутины. А приехавшая на вызов фельдшер решила ответить на видео-травлю иском в суд. (подробности)