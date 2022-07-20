Почему в Ростове не приживаются липы, лаванда и ели

Если вы бы очутились в центре Ростова-на-Дону 300 лет назад, то вы не увидите никаких деревьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением жаркого лета жители Ростова стали чаще сообщать в различных городских чатах о засохших деревьях или кустарниках. Так, недавно обратили внимание на то, что половина кустов полевой лаванды, высаженных осенью прошлого года, сегодня превратилась в сено.

«КП — Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием к дендрологу Кириллу Биткину, который обеспечивал высадку краснодарских сосен около стадиона «Ростов Арена».

ЖЕСТКАЯ СТЕПНАЯ ЗОНА

По словам специалиста, если открыть любой учебник по растениеводству в разделе природных зон, то можно увидеть, что Ростовская область и Ставропольский край относятся к зоне рискованного земледелия. А вот Краснодарский край и Воронежская область не находятся в таковой. В то же время Краснодарский край имеет внутри себя большую разновидность зон, за счет чего в Сочи можно увидеть кипарисы, а в центральной части Краснодарского края - все сельскохозяйственные культуры и деревья.

- Если вы очутились бы в центре Ростова-на-Дону 300 лет назад, то не увидели бы никаких деревьев, - поясняет дендролог. - Это жесткая степная зона. Изначально эта территория не подразумевает произрастание деревьев, за исключением ивы на побережьях и кустарников-терновников, которые росли в оврагах.

20 ЛИТРОВ НА МЕТР РАСТЕНИЯ

Все насаждения, которые мы сегодня наблюдаем в Ростове, - это результат искусственной мелиорации, свидетельствует эксперт.

- Соответственно сегодня возникает вопрос о грамотном уходе за высаженными деревьями и кустарниками, - задумывается собеседник. - Он в Ростове должен продолжаться в течение 2-3 лет после высадки, включая полив и подкормку из расчета 20 литров воды на один метр высоты растения.

В 50-60-х годах прошлого века в Ростове озеленением занимались очень серьезно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Другой важный фактор приживаемости растений - соблюдение точных норм высадки тех или иных растений в определенные периоды времени. Растения с открытой корневой системой высаживаются в течение месяца осенью и столько же ранней весной. Подобные правила существуют по каждому кустарнику. Поэтому на это надо обращать внимание.

- Однако бывает, что в силу бюджетной политики некоторые посадки производятся в неподходящее для растений время, - отмечает Кирилл Биткин. - Даже неделя, например, в случае резкого наступления жары может сыграть свою злую роль.

ДУМАТЬ НЕ О КОЛИЧЕСТВЕ, А О КАЧЕСТВЕ

В 50-60-х годах прошлого века в Ростове озеленением занимались очень серьезно. Почему и были достигнуты такие успехи. И чтобы сейчас все было более или менее хорошо, эксперт советует разработчикам городских программ по озеленению подумать не о количестве высаженных деревьев, а об их изначальном качестве. Также нужно обратить внимание на уходные работы.

- А что касается лаванды, то я лично наблюдал эту картину и могу сказать - недостаточно воды, - поясняет дендролог. - И дело не в том, что компания не выделяла средств на полив. Тут просто добавляется человеческий фактор.

Среди других факторов, влияющих на приживаемость саженцев растений в Ростове специалист назвал такие как соблюдение правил подготовки почвы и грамотное устройство ямы под растение. На самом деле, факторов очень много. Но главный из них — человеческий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове не пережившую зиму лаванду на Большой Садовой заменят на новую

Многие растения были повреждены горожанами (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Первый этап реализации микрорайона на левом берегу Дона: какие компенсационные меры предусмотрены застройщиком

Текущая экономическая ситуация не повлияет на реализацию проекта (подробнее)