Почему в Ростове не приживаются липы, лаванда и ели

Если вы бы очутились в центре Ростова-на-Дону 300 лет назад, то вы не увидите никаких деревьев.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С наступлением жаркого лета жители Ростова стали чаще сообщать в различных городских чатах о засохших деревьях или кустарниках. Так, недавно обратили внимание на то, что половина кустов полевой лаванды, высаженных осенью прошлого года, сегодня превратилась в сено.
«КП — Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием к дендрологу Кириллу Биткину, который обеспечивал высадку краснодарских сосен около стадиона «Ростов Арена».
ЖЕСТКАЯ СТЕПНАЯ ЗОНА
По словам специалиста, если открыть любой учебник по растениеводству в разделе природных зон, то можно увидеть, что Ростовская область и Ставропольский край относятся к зоне рискованного земледелия. А вот Краснодарский край и Воронежская область не находятся в таковой. В то же время Краснодарский край имеет внутри себя большую разновидность зон, за счет чего в Сочи можно увидеть кипарисы, а в центральной части Краснодарского края - все сельскохозяйственные культуры и деревья.
- Если вы очутились бы в центре Ростова-на-Дону 300 лет назад, то не увидели бы никаких деревьев, - поясняет дендролог. - Это жесткая степная зона. Изначально эта территория не подразумевает произрастание деревьев, за исключением ивы на побережьях и кустарников-терновников, которые росли в оврагах.
20 ЛИТРОВ НА МЕТР РАСТЕНИЯ
Все насаждения, которые мы сегодня наблюдаем в Ростове, - это результат искусственной мелиорации, свидетельствует эксперт.
- Соответственно сегодня возникает вопрос о грамотном уходе за высаженными деревьями и кустарниками, - задумывается собеседник. - Он в Ростове должен продолжаться в течение 2-3 лет после высадки, включая полив и подкормку из расчета 20 литров воды на один метр высоты растения.
В 50-60-х годах прошлого века в Ростове озеленением занимались очень серьезно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Другой важный фактор приживаемости растений - соблюдение точных норм высадки тех или иных растений в определенные периоды времени. Растения с открытой корневой системой высаживаются в течение месяца осенью и столько же ранней весной. Подобные правила существуют по каждому кустарнику. Поэтому на это надо обращать внимание.
- Однако бывает, что в силу бюджетной политики некоторые посадки производятся в неподходящее для растений время, - отмечает Кирилл Биткин. - Даже неделя, например, в случае резкого наступления жары может сыграть свою злую роль.
ДУМАТЬ НЕ О КОЛИЧЕСТВЕ, А О КАЧЕСТВЕ
В 50-60-х годах прошлого века в Ростове озеленением занимались очень серьезно. Почему и были достигнуты такие успехи. И чтобы сейчас все было более или менее хорошо, эксперт советует разработчикам городских программ по озеленению подумать не о количестве высаженных деревьев, а об их изначальном качестве. Также нужно обратить внимание на уходные работы.
- А что касается лаванды, то я лично наблюдал эту картину и могу сказать - недостаточно воды, - поясняет дендролог. - И дело не в том, что компания не выделяла средств на полив. Тут просто добавляется человеческий фактор.
Среди других факторов, влияющих на приживаемость саженцев растений в Ростове специалист назвал такие как соблюдение правил подготовки почвы и грамотное устройство ямы под растение. На самом деле, факторов очень много. Но главный из них — человеческий.
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