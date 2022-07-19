Втроем забили сковородкой: За жестокое убийство 25-летней давности в тюрьму сядет житель Ростовской области

Суд отправил мужчину в колонию на 6 лет и 6 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ошибки молодости могут стоить дорого, а все тайное рано или поздно становится явным. Прописные истины на практике доказали в суде. В Новочеркасске суд вынес приговор мужчине за убийство, совершенное им еще 25 лет назад. Подробностями с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по региону.

НЕ БЫЛО ДАЖЕ 18 ЛЕТ

25 лет житель Новочеркасска оставался безнаказанным, но правда всплыла наружу, и перед судом предстал 41-летний мужчина, которого обвиняли в жестоком убийстве, которое он совершил в компании хулиганов будучи еще подростком.

Убийство произошло еще в феврале далекого 1997 года в новочеркасской квартире. И осужденный тогда был еще несовершеннолетним. Следствием и судом установлено, что он, действуя из хулиганских побуждений, сговорился с двумя знакомыми и напали на 24-летнюю местную жительницу. Девушку много раз ударили по голове сковородой и чугунной формой для выпечки, а затем задушили ее.

А чтобы преступление скрыть, злоумышленники на машине вывезли ее тело, расчленили и выбросили мешки с частями ее тела в реку Аксай. А после скрылись с места преступления.

Двух участников убийства осудили ранее, а третий скрывался от правосудия 24 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКРЫВАЛСЯ 24 ГОДА

Позже двое из них были задержаны и осуждены, а третий участник убийства долгое время не попадался — находился в розыске, и задержать его удалось только в прошлом году.

Как установило следствие, совершив преступление, он уехал из Новочеркасска, и сменил имя.

Суду хватило собранных следователями доказательств, чтобы вынести приговор 41-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве, совершенному с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

К сожалению, время от времени регион сотрясают новости о жестоких убийствах. Например, в ноябре прошлого года коммунальщики в Ростове обнаружили среди мусора пакеты с человеческими останками, принадлежавшими ростовчанину. По обвинению за его убийство в пьяной драке и расчленение под суд пошел друг погибшего.

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