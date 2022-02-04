В Ростове будут судить мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении друга

Обвинительное заключение уже утвердили, все материалы теперь рассмотрит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области дело мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении тела товарища, передали в суд. Уже утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что речь идет о 40-летнем жителей донской столице. В ноябре 2021 года он распивал горячительное с другом в доме на улице Нариманова. Предварительно, во время возлияний разгорелась ссора, мужчина схватил колюще-режущее и несколько раз ударил обидчика.

После расправы злоумышленник решил скрыть все следы. Он расчленил тело умершего, разложил по полимерным мешкам и выбросил в контейнер. Спустя время части человеческого тела обнаружили работники мусоросортировочного комплекса.

Преступление, которое описали в прокуратуре, очень похоже на то, о котором издание «КП - Ростов-на-Дону» сообщало в декабре прошлого года. Ссылались тогда на данные Следкома, эксперты как раз выясняли детали произошедшего. Известно, что останки погибшего нашли в районе переулка 1-го Машиностроительного.

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