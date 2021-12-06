Совершивший жестокое убийство ростовчанин заключен под стражу

В Ростове заключили под стражу мужчину, совершившего жестокое убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице под стражу заключили 42-летнего ростовчанина, совершившего убийство с расчленением. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 2 декабря в районе переулка 1-го Машиностроительного на свалке было обнаружено тело мужчины, с признаками насильственной смерти, завернутого в пакеты. Некоторые части тела были отчленены. Правоохранители смогли оперативно найти и задержать злоумышленника.

Есть вероятность, что подозреваемый и его жертва поссорились, распивая вместе спиртные напитки. Первый в порыве гнева нанес второму удары ножом, а когда понял, что оппонент не подает признаков жизни, решил избавиться от тела. Расчленив погибшего и завернув его части тела в мусорные пакеты, вынес их на ближайшую свалку.

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.

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Останки жертвы нашли в мусорном контейнере.