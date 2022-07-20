«Мисс Россия 2022»: самая красивая девушка Ростова отправилась за главной короной страны

Ранее Анна стала самой красивой девушкой Ростова. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Вот уже несколько дней участницы со всех регионов страны активно готовятся к главному всероссийскому конкурсу «Мисс Россия 2022» Известно, что всего в этом году было более 150 000 претенденток на корону. А победительницу назовут 25 июля. Сейчас 25 девушек активно готовятся к конкурсу В числе претенденток на корону ростовчанка Анна Рыбалко. Мы узнали о том, как проходят будни участниц конкурса, и что известно о самой красивой девушке Ростова.

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С ТРЕНИРОВКИ

Вот уже больше недели Анна вместе с другими участницами конкурса живет в одном из подмосковных отелей, где для них проходят занятия с хореографами, преподавателями по дефиле и актерскому мастерству.

Каждое утро девушка занимается спортом. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

- Для меня большая честь представлять на конкурсе нашу столицу юга России - город Ростов-на-Дону! «Мисс Россия» - крупнейший конкурс красоты в нашей стране, - рассказала Анна своим подписчикам в телеграмм-канале. – И я счастлива быть частью этого уникального и масштабного проекта.

Каждое утро у Анны начинается с тренировок в спортзале.

- Тренировка с утра - моя маленькая традиция. Это залог хорошей фигуры и прекрасного настроения в течение всего дня, - уверена девушка. - Кстати, в отеле, где мы проживаем, шведский стол. Весь рацион питания сбалансирован. Много свежих фруктов и овощей. А также нет жирной и тяжелой пищи: мясо и рыба чаше всего приготовлены на пару, либо сварены. И это очень радует

Но времени на отдых почти нет: фотосъемки, репетиции, дефиле. А еще девушки побывали на благотворительной встрече с детками из лагеря для сирот.

- Там собрались дети из разных городов нашей страны на все лето. Прилетели они только с ручной кладью, - продолжила делится буднями Анна. - Поэтому мы купили деткам все самое необходимое: карандаши, краски, фломастеры, пластилин, кисточки и точилки, самые разные настольные игры для большой компании, ну и, конечно же, книги! Это поможет им скрасить свой досуг и интереснее проводить время. Это большое счастье иметь возможность творить добро и делать чью-то жизнь чуточку лучше

«ОНИ – МОИ ГЕРОИ!»

Встреча очень запомнилась Анне.

- Быть честной, я так ее ждала! – призналась она. - Всем своим сердцем я люблю детей и восхищаюсь ими. Общение дарит непередаваемые чувства и эмоции, а их энергия, полная тепла и любви, пронизывает от макушки до пят, заряжая оптимизмом. Едва ли такое можно пережить, общаясь со взрослым человеком.

По словам ростовчанки, дети-сироты, чья судьба сложилась очень непросто, полны нескончаемой веры в лучшее, любви и тепла к этому миру и людям.

Ростовчанка хочет стать журналистов. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

- Они искренние, настоящие, с живым огоньком в глазах, - улыбается девушка. - Они непосредственны в проявлении своих чувств, не бояться показаться смешными или неловкими. Они - мои герои! Столько улыбок и объятий я получила и отдала!

И рассказала историю 15-летнего Коли, который в этом году перешел в 8 класс.

- Все начиналось с разговора про его увлечения, учебу, и вот мы перешли к литературе, - вспоминает Анна. - Коле я посоветовала прочитать «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, потому что эта книга пронизана необычайной искренностью автора, и в этой простой, прозрачной французской прозе содержатся очень важные мысли, которые актуальны и сегодня, - рассказала Анна. - Каким счастьем было для меня узнать, что мальчик читал эту повесть, и она ему понравилась!

«КРАСОТА ВО БЛАГО»

Как рассказали в агентстве моделей «Имидж-Элит», Анне Рыбалко 18 лет. Она действующая «Ростовская красавица» и народный дипломант российского Комитета защиты мира.

- Аня пришла к нам на кастинг в 2019 году, прошла обучение в школе моделей, а в ноябре стала «Юная Леди осень 2019», - вспоминает представитель агентства Елена Степура. - А на Форуме красоты в сентябре завоевала титул «Юная Леди Ростова 2020», «Леди Интеллект 2020» и «Мисс Гламур 2020», получив сразу три ленты. Уже в 2021 году она стада победительница конкурса «Ростовская Красавица 2021», «Мисс Гламур России 2021», «Мисс Insight People 2021», «Леди Гармония 2021».

В копилке модели есть и такой титул, как «Ростовчанка эрудит 2021». Кстати, во время пандемии коронавируса Анне пришлось даже замещать отсутствующих из-за болезни учителей начальной школы.

Анна часто участвует в общественных мероприятиях города. Фото: "Имидж-Элит".

- Я занимаюсь изучением иностранных языков, люблю путешествовать, читать книги, интересуюсь искусством и культурой, - рассказала про себя участница «Мисс Россия». - А еще - вокалом, танцами и хочу научиться игре на гитаре. Свою жизнь планирую связать с журналистикой.

Не так давно красавица окончила школу, успешно сдала ЕГЭ и вступительные испытания на факультет журналистики в один из московских вузов. И теперь ждет не только победы в «Мисс Россия», но и зачисления.

Кроме того, Анна в рамках действующего титула участвует в общественных мероприятиях по благоустройству. Например, в парке Революции вместе с другими девушками-моделями высадила хвойную композицию, а в парке Левобережный при ее участии была заложена аллея победителей.

- Там я лично высадила Крымскую двухметровую сосну, - улыбается красавица. - Благотворительность играет очень важную роль в моей жизни. Красота во благо - это не только про форму, но и про содержание. И это мой девиз.

А еще организовала свой первый благотворительный сбор в пользу Ростовского центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья №4.

Ростовчанка - одна из 25 девушек, которые поборются за победу в конкурсе. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

«Я - ПОБЕДИТЕЛЬ!»

Анна считает, что современная женщина должна быть целеустремленной, женственной и самодостаточной. И кроме этих качеств ценит в себе обязательность и способность учиться новому. При этом любит отдыхать в кругу семьи, а ужинать в непринужденной домашней обстановке в кругу близких. Ее мечта: построить успешную карьеру журналиста и создать крепкую семью.

Смелым она считает, когда человек противостоит страху на пути к своей цели, а отвратительным - когда человек предает самого себя и свои принципы, пытается быть тем, кем не является на самом деле.

- Анна очень целеустремленная девушка, - рассказала Елена Степура. - Когда мы ее оценивали как «Ростовскую красавицу», мы понимали – она еще школьница. И не всегда юный возраст подразумевает возможность стать лицом города.

Но все же рискнули. Нам приятно, что ее воспитание, внешние данные и наш поиск личности, которая удостоена чести стать лицом Ростова, совпали. И будет безмерно приятно, если это совпадет на российском уровне.

К слову, жизненный принцип девушки: «Я победитель, или игра еще не окончена». Так что мы желаем Анне только победы!

КСТАТИ

У Ростовской области уже есть две «Мисс Россия». В 2003 году ею стала Виктория Лопырева, в 2006-м - Татьяна Котова, а совсем недавно - азовчанка Алина Санько.

ТТХ

Анна Рыбалко

Рост – 175 см,

Грудь – 85 см,

Талия – 59 см,

Бедра – 91 см.

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