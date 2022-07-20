Били и стреляли по ногам: За похищение москвича под суд пойдут жители Калмыкии

Потерпевший рассказал, как его пытали за имущество на 20 миллионов. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
В Калмыкии под суд пойдут четверо местных жителей, которых обвиняют в удержании человека и пытках. Подробностями громкого дела с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.
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24 января в десятом часу утра дежурному следователю-криминалисту позвонила жительница подмосковного города Люберцы и сообщила, что ее мужа насильно удерживают в Элисте. За дело взялась оперативно-следственная группа сотрудников следкома и МВД по Республике Калмыкия.
Следствие считает, что обвиняемые воспользовались доверием потерпевшего. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
Правоохранители быстро установили местоположение подозреваемых —одна из квартир обычной элистинской многоэтажки. Когда они нагрянули туда, то обнаружили пропавшего и двух его мучителей. Позже по этому делу задержали еще двух человек.
К счастью, пострадавший выжил. Однако, как выяснилось, его пытали несколько дней.
— Задержанных обвинили в похищении человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - А также в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.
Мужчину нашли взаперти в одной из квартир Элисты. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
ПРИЕХАЛ В ГОСТИ, А ОКАЗАЛСЯ ЗАЛОЖНИКОМ
Как сообщили правоохранители, в январе житель Подмосковья сам приехал в Элисту в гости к своему знакомому. Однако радушие хозяина квартиры оказалось лишь ловушкой. По версии следствия, он и трое его подельников узнали, что у «гостя» есть сбережения в размере 10 миллионов рублей, дом и машину.
Обвиняемые потребовали от москвича подписать расписку о передаче имущества на общую сумму более чем 20 миллионов рублей. Потерпевший рассказал, что его удерживали в помещении, а за отказ подписать документ избивали и даже стреляли по ногам. Неизвестно, что сделали бы с мужчиной дальше, но в какой-то момент ему удалось воспользоваться своим телефоном и попросить родных о помощи.
На момент возбуждения уголовного дела в нем было два подозреваемых, после завершения расследования обвиняемых стало четверо. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
- В настоящее время расследование завершено, и следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершенному преступлению, - заявили в следственном комитете региона. - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Хоть на дворе и 2022 год, но страшные новости о пытках людей все еще появляются. Так, в мае неизвестные проникли в дом к главному врачу районной больницы в Азове и, чтобы узнать, где его деньги, били и пытали его раскаленным утюгом.
А о пытках в зарубежной тюрьме подробно слушателям радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал освобожденный после 12-летнего заключения в Америке летчик из Ростова Константин Ярошенко.
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