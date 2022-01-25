«Вместо утюга — пневматика»: Похитители в стиле 90-х удерживали москвича в Калмыкии и пытали ради миллионов

Мужчина якобы сам приехал в место своего заточения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками полиции Калмыкии задержаны подозреваемые в незаконном лишении свободы жителя Московской области. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия и пресс-службе СУ СК по региону.

СООБЩИЛИ О ПОХИЩЕННОМ

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из домовладений Элисты неизвестные лица незаконно удерживают жителя Московской области, - раскрыли в главке детали вопиющего дела. В следкоме уточнили, что звонила его жена из города Люберцы.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД по Элисте и регионального ведомства вместе со следователями отдела по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами регионального следственного управления незамедлительно провели все необходимые оперативно-розыскные действия и успешно установили, где находится похищенный. Его нашли и освободили, а подозреваемых в незаконном лишении его свободы — задержали.

Мужчину из Люберец удерживали в Элисте, вымогая миллионы. Фото: пресс-служба СУ СК по Республике Калмыкия

ВЫМОГАЛИ ДЕНЬГИ

«КП — Ростов-на-Дону» выяснила подробности в калмыцком главке. Исходя из показаний задержанных, 46-летний житель Московской области якобы приехал в будущее место своего заточения сам.

- Два жителя Элисты, 41 и 38 лет, несколько дней держали мужчину взаперти, угрожали ему, избивали, вымогая крупную сумму денег и дорогостоящее имущество, - рассказали журналисту «КП» в ведомстве.

Как рассказал освобожденный потерпевший, его не только били, но и стреляли ему в ноги из пневматического оружия, требуя передать недвижимость, машину и деньги — 10 миллионов рублей.

В ходе обыска на месте происшествия стражи порядка изъяли четыре пневматические пули.

Правоохранители объяснили, что в деле не значится похищение. Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия, возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия» и «Вымогательство». Расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Заведено уголовное дело. Предстоит установить, были ли у подозреваемых подельники. Фото: пресс-служба СУ СК по Республике Калмыкия

Напомним, в 2021 году был вынесен приговор по делу о жестоком убийстве ростовского ресторатора. Тогда проникшие с оружием в дом злоумышленники связали главу семейства, а также его жену и взрослую дочь. Забрав из сейфа 4,6 миллиона рублей, требовали еще 10 миллионов, которые он, по их сведениям, должен был выручить от продажи имущества. Пытали мужчину, топили в бассейне. Но мужчина захлебнулся. Когда жена и дочь освободились от пут, мужчина уже был мертв.

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