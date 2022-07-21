Почти 40 лет были картины, а теперь - общепит: Художники раскритиковали открытие ресторана в выставочном павильоне

Выставочный зал художников почти 40 лет находился на Береговой. Фото предоставлено Ростовским областным отделением Союза художников.

В середине июля стало известно об открытии нового ресторана на ростовской набережной. И все бы ничего, но здание, где расположится заведение, планировалось использовать как выставочный павильон. Власти сообщили, что под общепит отведут только часть здания, в остальной будет действовать культурное пространство.

Однако ростовские художники не верят, что возможно совместить точку общепита и художественное творчество. Председатель Ростовского областного отделения Союза Художников РФ Олег Игнатов рассказал «КП-Ростов-на-Дону», почему они возлагали много надежд на открытие павильона и почему не рады соседству ресторана.

Художники долгое время надеялись, что здание восстановят. Фото предоставлено Ростовским областным отделением Союза художников.

ВЫСТАВКИ ПРОХОДИЛИ 37 ЛЕТ

- Выставочный зал Союза художников на Береговой находился еще с советских времен. И известен он вовсе не тем, что сюда на открытие Волго-Донского канала должен был приехать Сталин, да так и не приехал (здание действительно построили к его приезду – прим. ред.), - рассказывает Олег Игнатов, - а тем, что в этом зале в течение 37 лет проходили городские, областные и даже международные художественные выставки. Традиционно на 9 Мая здесь проходили выставки картин, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В советское время Ростовское отделение Союза художников было третьим по численности - около 700 человек. И зал, разумеется, должен был соответствовать размаху.

Потом в здании произошел пожар, а после в 2007 года его и вовсе снесли. За одну ночь. Долгое время на его месте был разбит газон. Сегодня объект благоустроен с сохранением первоначального масштаба. Было заявлено о создании нового пространства современной культуры для творческих людей.

- Запрос такой существует, - продолжает Олег Игнатов. – Ведь на сегодняшний день, ростовское областное отделение Союза художников, спасибо правительству области, имеет помещение площадью 136 кв. метров в здании на улице Горького. А в свое время все это здание Горького, 84 площадью 500 кв.м. было за художниками. Во времена СССР выставочные площади были такие: все здание на Горького, 600 кв. м. на Береговой и еще 300 кв. м. в «Красном домике» (дом братьев Мартын на Б. Садовой). На этих площадях можно было со скрипом провести межрегиональную выставку. Чтобы провести полноценную городскую или областную выставку требуется от 500 до 1000 кв. метров. Сегодня у нас 282 художника в Союзе и молодежное объединение еще человек на 60. На Горького, извините, не развернешься.

РЕСТОРАН — ИНВЕСТОР КУЛЬТУРЫ?

На восстановление выставочного зала в здании на Береговой надежды были большие. Однако на этом месте появилась вывеска нового ресторана. Олег Игнатов уверен, что совместить ресторан и выставочные площади невозможно. Новая площадка в принципе, по его словам, не предназначена для проведения культурных мероприятий. В ней отсутствует возможность размещения экспонатов.

- Вы видели это здание?, - спрашивает художник и сам же отвечает, - Там вокруг стекло, а выставка все-таки предполагает размещение картин на стенах.

Собеседник полагает, что, вероятнее всего, тема с выставочным павильоном использовалась для получения льготных условий при землеотведении.

В прошлом здании павильона проходили крупные выставки. Фото предоставлено Ростовским областным отделением Союза художников.

- Я узнавал, - продолжает председатель регионального отделения Союза художников. – Здание и крыша, где есть открытое пространство, находятся в аренде. Когда я спрашивал, где же проводить выставки, мне как-то сказали: «А на крыше?» Но она же в аренде. Потом был разговор о том, что бы выставляться вокруг здания. Понимаете? Я говорил, что картины должны висеть. А мне отвечали: «А почему обязательно картины? А как же скульптуры, инсталляции?» Хорошо. Тогда под них нужны подиумы. И тогда мне задали вопрос: «А может быть, современное искусство как-то по-другому может себя выразить?» Я даже не нашелся, что ответить. Хотя меня пытаются убедить, что посетители выставочного пространства только выиграют от присутствия точки общепита. Ресторан станет как бы инвестором павильона. То есть, позволит «окупить» культуру. Вот как.

ЧТО ГОВОРЯТ В АДМИНИСТРАЦИИ?

Шум в интернете по поводу борьбы реальной пищи с духовной не прошел не замеченным. В администрации сообщили, что внутри здания на Береговой «сформировано пространство современной культуры». Здесь будут организованы: художественные выставки, выставки современного искусства, кинопоказы арт-кино, презентации фильмов и книг, встречи с авторами, актерами и музыкантами, мультимедийные экспозиции об истории города Ростова и донского края.

В мэрии присутствие ресторана объяснили так:

- Для окупаемости здания в другой его части откроется ресторан, где посетители павильона, ростовчане и гости города смогут отдохнуть и принять пищу.

Вроде бы все понятно: в одной части здания будут проходить выставки, в другой расположится ресторан. Но Олег Игнатов все-таки не верит, что такое совмещение возможно.

- Мне ответили, что подобные заведения - культурные пространства с присутствием общепита - уже работают в Москве, Сочи, Екатеринбурге и Кисловодске. То есть, есть примеры. 23 числа в Пятигорске открывается межрегиональная художественная выставка «Радуга Юга». Наше отделение туда отправило 100 работ. И я загляну в Кисловодск, посмотрю, как это выглядит. Возможно, там удалось это совместить. Тогда и здесь продолжим наш разговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на набережной вместо выставочного зала собираются открыть ресторан

Работы по обновлению фасада здания заметили журналисты. (Подробности)

Ресторан в выставочном зале: мнение властей и художников Ростова-на-Дону

Речь идет о современном павильоне на Береговой, в котором недавно открыли обеденную зону. (Подробности)