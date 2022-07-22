«Если ты уйдешь, я все пойму»: Раненый в спецоперации боец из Новошахтинска расписался с невестой прямо в госпитале

Церемония прошла прямо в госпитале. Фото предоставлено героями публикации.

Андрей Курусь из Новошахтинска был ранен, лишился части ноги. Парень готовился остаться один. Но его девушка Алена не отказалась от любви, не испугалась трудностей, и теперь молодые строят планы на будущее. Такие истории показывают, насколько сильно любят и ждут наших парней, выполняющих задачи во время спецоперации на Украине.

«ДО ПОСЛЕДНЕГО ЗА МЕНЯ»

С каким позитивом эти молодые относятся к жизни. Наверное, так и должно быть в 22 года. Андрей, лежа на больничной койке, спокойно рассказывает о самых страшных минутах, когда не знал, выживет ли. Даже шутит: «Про тактику и стратегию — ко мне, а про любовь — у Алены спрашивайте». При словах о молодой жене, голос бойца теплеет.

Андрей и Алена познакомились четыре года назад в техникуме: он учился на автомеханика, она — на ландшафтного дизайнера.

Андрей и Алена познакомились, когда учились в колледже. Фото предоставлено героями публикации.

- Просто пересеклись взглядами, добавились в друзья в соцсетях, а дальше - как-то само собой, - рассказывает Андрей и признается, что в боевой девчонке сразу увидел своего человека. - Она у меня с характером. Если что не так — не смолчит! Да и я такой же. Но в итоге обязательно идем на компромисс.

- Он у меня заботливый и мужественный. Всегда решит все проблемы, заступится. Даже если я буду не права, до последнего будет за меня, - улыбается Алена.

«ВЗВЕСИЛ ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»

Андрей признается: не думал, что станет военным. А сейчас понимает - по-другому и быть не могло:

- До армии занимался рукопашным боем, - говорит он. - К нам приходили с мастер-классами бывшие спецназовцы. В семье мы чтим память прадеда: он - защитник Брестской крепости. А сам я вырос на военных фильмах.

Во время срочной службы после техникума парень попал в батальон материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии.

- Предложили остаться на контрактную службу. Взвесил все «за» и «против» и решил попробовать. Подписал первый контракт - понравилось, а уже после третьего из командировки попал в госпиталь, - улыбается парень.

Девушка организовала выездную регистрацию. Фото предоставлено героями публикации.

«С КЕМ УГОДНО — ТОЛЬКО НЕ СО МНОЙ»

Андрей вспоминает день, когда узнал, что будет участвовать в спецоперации:

- Не было сомнений! Нас вело такое руководство — командиры батальона и роты, в которых я был уверен. Хотелось с ними идти. Только до последнего старался не говорить родителям и девушке. Знал: каждый их день будет проходить в ожидании весточки от меня.

- Сказал, что на учения отправляется, - вспоминает Алена. - Но мы-то следили за новостями по телевизору. И недели через две все поняли. Поначалу, я плакала каждый день, а потом поняла: нужно надеяться на лучшее, быть готовой ко всему и ждать его дома.

Андрей занимался снабжением: курсировал из тыла на передовую и обратно с бойцами и грузами. Повидать 22-летнему парню пришлось многое. Но все жаркие бои он называет просто «неприятной ситуацией».

- Видел сгоревшую искореженную технику, и до последнего надеялся, что такое может быть с кем угодно - только не со мной. Получилось, правда, чуть-чуть по-другому, - грустно улыбается парень.

Сейчас Алена помогает Андрею восстановиться. Фото предоставлено героями публикации.

«ПЕДАЛЬ ОТОРВАЛО, А В ДНИЩЕ - ДЫРКА»

В тот день боец ехал забирать ребят с передовой, не доехал самую малость. Машина подорвалась на мине. Повезло, что ехал на «УРАЛе»: большую часть осколков от взрывной волны взял на себя мотор. Это и сохранило жизнь.

Сначала Андрей даже не понял, что произошло. Думал: на крутой кочке так сильно подскочил. А то, что происходило дальше, показалось вечностью:

- После контузии в ушах - звенело, в глазах – плыло. Когда смог сфокусировать взгляд, увидел: передняя часть авто полностью «раскрыта», стекол в машине нет. Махина продолжала бесконтрольно ехать. Когда понял, что поломаны ноги, залез под руль и попытался нажать руками на тормоз. Не тут-то было: педаль - оторвало, а в днище - дырка. Я пытался выбраться через пассажирскую дверь, но ее от повреждений корпуса - заблокировало. Водительская же от взрыва открылась сама по себе. Увидел, что горит бак: спасаться нужно было немедленно. И я прыгнул …

«НЕ ЗВОНИ, НЕ РАССКАЖУ!»

- Помощь подоспела быстро. Правая нога была поломана, а левая висела как носочек, - вспоминает боец.

Андрей был в сознании до самого госпиталя в Луганске, пока не сделал три вдоха в маске на столе у хирургов. А на утро его повезли уже в ростовский госпиталь.

- В тот день у всех было какое-то предчувствие, - Алена будто заново переживает страшные моменты. - Моя мама плохо спала, у меня сердце кололо. И тут появляется в сети его российская сим-карта. Тогда я поняла: что-то случилось. А потом сообщение от Андрея: «Если ты уйдешь — я все пойму».

Что случилось, парень не говорил: «Не звони, не спрашивай — не расскажу!».

- Сообщать всем родителям пришлось мне, - говорит девушка. - Тетя Таня сначала молча плакала, а через полчаса перезвонила: «Мы завтра поедем к нему в госпиталь».

В Ростове Андрей пробыл пять дней. А после - на лечение в военный госпиталь имени А.А. Вишневского. Алена же сняла в Москве жилье, теперь она каждый день проводит с любимым.

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ – СВИДЕТЕЛЬ ЖЕНИХА

- Однажды мы разговорились о будущем, - вспоминает Алена. - Андрей сказал: почему бы нам не расписаться? А я говорю: давай попробуем! Нашла ЗАГС с выездной регистрацией, поехала и подала заявление. Дату назначили на второе августа. Но 12-го июля в семь вечера я узнала, что нас распишут уже на следующий день в 16:00.

Оказалось, помогло руководство госпиталя. И это была первая (!) свадьба в стенах медучреждения за более чем полувековую историю.

Через год пара планирует сыграть настоящую свадьбу с белым платьем и семейным торжеством.

- Пришлось срочно искать кольца, подружку невесты, букет, делать прическу, да и какое уж там белое платье! Родители, конечно, были шокированы происходящим. Приехать не успевали, так что их мы позвали на свадьбу по видеосвязи. Свидетелем жениха стал лечащий врач Андрея, - подмигнула Алена.

Настоящим подарком для молодых стала не будничная роспись в палате, а настоящее торжество с маршем Мендельсона и видеосъемкой. А когда видео свадьбы в госпитале разлетелось по соцсетям, молодые получили огромное количество теплых слов от своих земляков и не только.

«ЧЕРЕЗ ГОД Я И СТАНЦЕВАТЬ СМОГУ»

На жизнь у молодых огромные планы. Алена доучивается в вузе — будет учителем русского языка и литературы. Андрей рассказал, что ему уже предложили остаться в части. Работа хорошим кадрам всегда найдется.

- Правая нога у меня — в аппарате Иллизарова, на левой - еще несколько операций будут. Это уже произошло: что теперь переживать? – улыбается он. - Должность подберут с учетом тяжести травмы. Не знаю, насколько кабинетная будет работа, но у меня очень некрасивый почерк. Меня больше вдохновляет работа с личным составом. Все друг друга выручают: и дома, и во время спецоперации. Попробуй один поменять колесо на «КамАЗе»! Тут - помощь нужна!

А ровно через год супруги обещают организовать еще одно торжество.

— 13 июля 2023-го — мы проведем настоящую свадьбу, - улыбается новоиспеченный супруг. – Будут белое платье и костюм, родители и друзья. К тому времени у меня на левой ноге уже будет протез. Врачи обещают: что я и станцевать смогу!

Ну и, конечно, какая семья без детей?!

- Хотим двоих! Сначала мальчика, а потом девочку, - заявляет супруга.

- Или сначала девочку, а потом мальчика! - поднимает брови муж, и, посмотрев друг на друга влюбленными глазами, начинают заливисто хохотать.

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