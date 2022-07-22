Алексей Логвиненко: «В Ростове-на-Дону будет создан «Дом дружбы»

Алексей Логвиненко анонсировал создание в Ростове-на-Дону «Дома дружбы». Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Донская столица славится своим многонациональным колоритом. Поэтому на встрече главы администрации города Алексея Логвиненко с лидерами национально-культурных объединений и представителями ЮФУ в рамках круглого стола «Юг России – пространство межнационального сотрудничества» было принято решение о создании в Ростове «Дома дружбы».

ОТ ПРОЕКТОВ – К «ДОМУ ДРУЖБЫ»

- Поручил выбрать помещение из зданий объектов культурного наследия от 300 до 1000 квадратных метров в центре города и проработать механизм управления данным объектом, — отметил Алексей Логвиненко. — Концепция будет разработана непосредственно участниками национальных объединений. Уверен, что «Дом дружбы» станет достойной площадкой для реализации имиджевых проектов.

Ростовский градоначальник встретился с руководителями национальных объединений города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко поддержала идею: временно на базе вуза будет создан Центр национальных культур Ростова-на-Дону.

- Кроме того, руководители национальных объединений обратились к нам с просьбой об информационной поддержке. Работу в рамках своей деятельности они проводят большую и насыщенную, поэтому рассказывать о ней жителям через средства массовой информации - важно, — подчеркнул Алексей Валентинович. - Поручил Управлению по информационному сопровождению в лице Марии Петровой активнее взаимодействовать с руководителями национально-культурных объединений и оказывать им помощь в формировании информационной повестки.

Управлению по информационному сопровождению поручено активнее взаимодействовать с руководителями национально-культурных объединений. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Знаковым моментом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве администрации города и Южного федерального университета.

- В наших планах – совершенствовать взаимодействие власти, научного сообщества и национальных объединений, — обозначил глава администрации Ростова.

Особую роль в вопросах сохранения культурных традиций народов играют именно вузы, обучающие студентов из разных уголков мира. ЮФУ уже давно выстроил четкую систему работы в сфере межнациональных и религиозных отношений на Юге России.

— Уверен, что сочетание интересов представителей всех народностей, проживающих в Ростове, позволит нашему городу и дальше оставаться стабильным и процветающим. Ведь залог успешного взаимодействия — в единстве, — подвел итог глава ростовской администрации.

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ К 85-ЛЕТИЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетной грамотой главы администрации города наградили ректора принимающего вуза — ЮФУ - Инну Шевченко за большой вклад в социально-экономическое развитие не только города, но и всего региона.

Также памятные знаки к 85-летию со дня образования Ростовской области и Благодарности главы администрации города вручили сотрудникам вуза и руководителям национальных объединений.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА ДОНУ

Стоит отметить, что мероприятия, раскрывающие культуру и традиции разных национальностей, очень популярны среди жителей Ростова-на-Дону. Так, например, национальный белорусский праздник День Ивана Купалы отметили в донской столице 2 июля. С 8 по 12 июля мусульмане Ростова-на-Дону праздновали Курбан-Байрам, посвященный памяти пророка Ибрахима. Главное торжественное богослужение состоялось в Соборной мечети.

А уже 16 июля в Ростове прошел народный татарский праздник «Южный Сабантуй», который проводится на Дону с 2003 года. На фестивале в парке имени Плевен можно было попробовать национальные татарские и башкирские блюда: чак-чак, перемячи, эчпочмак и баурсак. Гости мероприятия посетили фотовыставку, ярмарку-продажу изделий народно-прикладного творчества, а также познакомились с национальными костюмами. Зрители с радостью посещали площадки, на которых проводились игровые и национальные конкурсы, а также спортивно-развлекательные игры.