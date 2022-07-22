В ростовском профсоюзе моряков прокомментировали ситуацию с экипажем, застрявшем на аварийном танкере вблизи Индии

Судно находится в аварийном состоянии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Моряки из Ростовской области несколько месяцев не могут вернутся домой. По словам близких, экипаж находится на танкере, который несколько месяцев дрейфует вблизи Индии и не может зайти в порт.

Родственники говорят, что судно находится под санкциями, поэтому ни в одном порту его не принимают. При этом танкер в аварийном состоянии, у него якобы не работает двигатель. У экипажа заканчиваются продовольствие и медикаменты. Однако судоходная компания решение этой ситуации пока не нашла.

В ростовской профсоюзной организации «Азово-Донской профсоюзный комитет плавсостава» подтвердили, что такая проблема действительно возникла. Председатель комитета Леонид Глушак сообщил, что моряки не состоят в профсоюзе. Тем не менее в организации попытались им помочь.

— Ситуация возникла из-за санкций. Мы постарались помочь морякам, сделали все, что от нас зависело, связывались с компанией, — прокомментировал Глушак.

«КП-Ростов-на-Дону» попыталась получить комментарий у судоходной компании. Однако связаться с организацией не удалось.

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