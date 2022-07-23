Ростовской области грозит опустынивание из-за недостатка защитных лесных полос

Ранее эксперты сообщили, что опустынивание грозит восточным районам Ростовской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области не хватает полезащитных лесных полос. Вкупе с неблагоприятными природными процессами это грозит опустыниванием сельскохозяйственных земель. Об этом говорится в исследовании о защитных лесных насаждениях области кандидата биологических наук Татьяны Соколовой.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛЕСОПОЛОСАМИ?

Полезащитные полосы — это лесные насаждения для защиты пашен и посевов. Они смягчают воздействие сильных ветров на сельскохозугодья, перераспределяют осадки. По данным исследования, в Ростовской области больше половины зеленых насаждений, около 120 — 130 тысяч гектаров из 230, — полезащитные. Для донского региона характеры сокращение увлажненности почвы и эрозия, поэтому защитные полосы особенно важны, но их не хватает.

— Это позволяет оценить ее как территорию с риском потенциального опустынивания. Имеющиеся ЗЛН (зеленые лесные насаждения прим. ред.) не могут полностью обеспечить защиту сельхозугодий от неблагоприятных природных факторов, — говорится в исследовании.

Кроме недостатка ЗЛН наблюдается и нарушение их функций. Такие процессы автор исследования выявил в Мясниковском районе. Здесь лесополосы массово находятся в запущенном состоянии, загрязнены отходами, повреждены пожарами и самовольным вырубками.

— Все, без исключения, насаждения нуждаются в срочных лесохозяйственных мероприятиях: смене поколений, реконструкции, улучшении санитарного состояния и повышения мелиоративной эффективности древостоев.

При этом дальнейшая деградация может привести и к таким печальным последствиям, как усиление эрозии, засухам и пыльным бурям.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

По мнению исследователя, чтобы защитить земли Ростовской области, нужно высадить еще около 160 тысяч полезащитных полос. Кроме того, организовать работу по посадке саженцев из проростков, которые появились в лесополосах. Необходимо усилить контроль за сжиганием сухостоя, проводить рейды по уборке мусора. Еще одна важная задача — разъяснительные беседы среди жителей о защите лесополос.

Напомним, ранее эксперты сообщили об угрозе опустынивания в восточных районах области. Глава государственного центра агрохимической службы «Ростовский» пояснила, что в этих территориях климат меняется наиболее контрастно. Она призвала взять под контроль всю хозяйственную деятельность в этих районах.

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