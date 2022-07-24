В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб младенец, годовалый малыш пострадал

"Лада" столкнулась с грузовиком Mercedes. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Азовском районе Ростовской области один человек погиб, трое пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла на на трассе «Пешково – Займо – Обрыв» 24 июля.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не выдержал безопасную дистанцию до грузовика Mercedes, идущего впереди. Когда большегруз начал поворачивать налево, в него влетела легковушка.

Авария произошла на трассе "Пешково – Займо – Обрыв". Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На переднем пассажирском сидении находилась женщина и два ее маленьких сына. Дети находились на руках у мамы.

— В результате ДТП пострадали водитель и двое его пассажиров, полуторагодовалый ребенок. 11-месячный малыш от полученных травм скончался в больнице, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 23 июля на трассе «Котельниково – Песчанокопское» произошло массовое ДТП. Водитель «ВАЗа» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате отечественное авто столкнулось с тремя машинами. В результате аварии погибли водитель «ВАЗа» и его жена.

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