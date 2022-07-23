В Ростовской области три человека, в том числе супружеская пара, погибли в массовом ДТП

ДТП произошло на трассе в Орловском районе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Орловском районе Ростовской области произошло массовое ДТП, в результате которого погибли три человека. Происшествие случилось на трассе «Котельниково – Песчанокопское» утром 23 июля.

По данным донской Госавтоинспекции, 72-летний пенсионер на автомобиле «ВАЗ-2112» начал обгонять попутный Lifan в разрешенном на этом участке. Водитель не убедился в безопасности маневра, и в результате «ВАЗ» врезался во встречную «Kia». Удар был такой силы, что отечественное авто отбросило на Lifan, а после — во встречный Hyuindai Solaris.

Водитель "ВАЗа" и его жена погибли на месте происшествия. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель «ВАЗа» и его 56-летняя жена. В медицинском учреждении скончался 52-летний водитель Hyuindai, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 23 июля в поселке Двуреченск 26-летняя девушка на автомобиле Hyundai Accent съехала в кювет. После этого машина перевернулась. Молодая женщина скончалась на месте происшествия.

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