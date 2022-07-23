В Ростовской области 26-летняя девушка погибла в перевернувшемся автомобиле

Автомобиль перевернулся. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Кагальницком районе Ростовской области молодая женщина погибла в ночном ДТП. Авария произошла около двух часов 23 июля в поселке Двуреченск на улице Молодежной.

По предварительным данным, 26-летняя девушка двигалась на автомобиле Hyundai Accent. Водитель выбрала небезопасную скорость движения и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, после чего перевернулся.

— В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, ночью 23 июля в Семикаракорске 17-летний мотоциклист съехал в кювет. В результате аварии подросток получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали.

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