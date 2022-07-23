В Ростовской области 17-летний мотоциклист пострадал, съехав в кювет

Водителя доставили в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Семикаракорске Ростовской области 17-летний мотоциклист попал в ДТП. Происшествие случилось ночью 23 июля.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по области, подросток без прав не справился с управлением. Водитель допустил съезд в кювет.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

— Призываем родителей не оставлять ключи от транспортных средств в свободном доступе, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.

Напомним, 22 июля 17-летний велосипедист попал под колеса иномарки. Автомобиль Toyota Camry сбил подростка, когда он пересекал дорогу по светофору.

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