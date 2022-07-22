В Волгодонске 17-летний велосипедист попал под колеса иномарки

В Волгодонске 17-летний велосипедист угодил под колеса иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Волгодонске иномарка сбила 17-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 22 июля, около десяти часов утра на проспекте Строителей. По предварительным данным 29-летний водитель автомобиля Toyota Camry сбил 17-летнего велосипедиста, который переходил дорогу по светофору. Перед этим он сошел с велосипеда.

В результате аварии подросток получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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