В Ростовской области водитель иномарки сбил велосипедиста

27-летний велосипедист с травмами попал в больницу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Велосипедиста сбили на трассе в Ростовской области. Пострадавшего отправили в лечебное учреждение. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла рано утром, в 3.40, на автодороге «Котельниково-Песчанокопское». 43-летний водитель за рулем автомобиля «Mazda 6», направлявшийся в Крым, по предварительным данным сбил велосипедиста, ехавшего впереди. Уточняется, что в тот момент 27-летний велосипедист в тот момент управлял транспортным средством без рук, и велосипед вильнул в сторону автомобиля.

В результате аварии велосипедист получил травмы и был госпитализирован в медучреждение. Правоохранительными органами проводится проверка: выясняются все обстоятельства случившегося.

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