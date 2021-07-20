В Ростове в массовом ДТП на Стачки пострадали два человека

Предварительно, водитель «Нефаза» не выдержал безопасную дистанцию. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на Стачки произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадали два человека. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, все случилось вчера около 18.45. По предварительным данным, на мосту Стачки 48-летний водитель «Нефаза» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Volkswagen Polo. От удара иномарку отбросило на Hyundai Solaris.

- В момент аварии в салоне автобуса №71 находились 20 человек. Пострадал один из пассажиров, также травмы получил 23-летний мужчина, который управлял Volkswagen Polo. Сейчас правоохранители еще проводят проверку, - добавили в ГИБДД.

Также накануне в селе Кулешовка 4-летнего ребенка сбил «ВАЗ-21099». Малыш получил ушибы, гематомы, ссадины.

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