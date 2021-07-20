Четырехлетний ребенок получил травмы после удара иномарки

В Ростовской области отечественная машина сбила ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал малолетний ребенок.

Инцидент произошел в понедельник, около половины девятого вечера в селе Кулешовка. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099» ехал по улице Первомайской и в районе дома №50 в неположенном месте на дорогу выскочил четырехлетний ребенок. В результате аварии ребенок получил ушибы, гематомы, ссадины.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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